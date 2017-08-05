Nöropazarlama ile dönüşüm oranlarınızı artırın!

Pazarlamanın yeni keşfi olan nöropazarlama, sosyal psikolojinin satın alma davranışları üzerindeki etkilerini kullanarak satın alma oranlarını artırmayı hedefliyor. Müşterilerinizin satın alma potansiyellerini etkileyerek onların daha hızlı satın alma kararı vermelerini sağlayabilirsiniz. Peki nöropazarlama ile dönüşüm oranlarını nasıl artıırabilirsiniz.



Taksitli ödeme seçenekleri sunun

Nöropazarlama uzmanlarına göre fiyat oranı ve ödeme seçenekleri satın alma kararı üzerinde çok etkili oluyor. Nakit ödeme seçeneğinin yanına taksitli ödeme seçenekleri ekleyerek ve bunu müşterilerinize görsel olarak sunarak satışlarınızı artırabilirsiniz.

Oluşan aksaklıkları telafi etmesini bilin

İş süreçlerinde oluşan herhangi bir aksaklık müşterilerinizin ürünü zamanında alamamasına veya hatalı almasına neden olabilir. Bu tür durumlarda oluşan aksaklıları gidermenin yanında müşterinize çeşitli jestler yaparsanız müşterinizin zihnindeki kötü imajı da silersiniz.

Sınırlı satış taktiği uygulayın

Satışları artırmanın en hızlı yollarından biri "sınırlı" veya "kısa bir süre" gibi etkili kampanyalar uygulamaktır. Bu tür kampanyalarınızın eyleme dönmesi için yönlendirme yapabilir ve kampanyanızın nedenini açıklayabilirsiniz.

Avantaj sunun

Hızlı satın alma kararı için sitenizde veya mağazanızda çeşitli avantajlar sunmalısınız. Ücretsiz iade veya çeşitli promosyonlarla veya indirimlerle sunduğunuz ürünler müşteride satın alma algısı oluşturarak çok daha kolay bir şekilde satın alınabilir.

Müşteri grubunuzu belirleyin

Kendi markanızın müşteri grubunu tanımlayabilir ve onların hayat tarzına hitap ettiğinizi belirten reklamlar ve sloganlar oluşturabilirsiniz. Kendi sadık müşteri grubunuzu yaratarak dönüşüm oranlarınızı kalıcı bir şekilde artırabilirsiniz.

Yardım ve bağış yapın

Ürünlerinizin satışının belirli bir kısmını yardım kurumlarına veya çeşitli bağış kuruluşlarına destek için kullanmak da satış oranlarını artıran bir etken. Siz de bu etkili taktiği kullanarak hem yardım yapabilir hem de dönüşüm oranlarınızı artırabilirsiniz.

Az seçenek sunun

Müşterilerinize çok seçenek sunmak her zaman daha iyi gibi algılansa da çok fazla seçenek karar verme mekanizmasını olumsuz etkiler ve müşterilerinizin kararsız kalmasına yol açabilir. Bu nedenle bir ürünün beş rengi yerine üç rengini satmak daha avantajlı olabilir.

Duyulara hitap edin

Ürünlerinizin satışını yaparken duyulara hitap ederek satışlarınızı artırabilirsiniz. Mağazalarda imza bir koku bunu sağlayabilirken, e-ticaret sitelerinde ise ürün açıklama videoları ve kaliteli görseller bu işi görebilir.

Marka kimliğinizi müşterilerinize yansıtın

Müşterilerinizi markanızla özdeşleştirmek için onlara orijinal sıfatlarla hitap edebilir ve onları ayrıcalıklı bir konuma oturtabilirsiniz. Müşteri grubunuza özel isimler vermek onların satın alma aksiyonlarına da yansır.

Deneyimleri artırın

Marka olarak ürün ve hizmetleriniz aracılığıyla müşteri deneyiminizi artırarak bunun kalıcı olmasına uğraşın. Renkli bir mağaza ortamı sağlayan markalar veya güvenli bir e-ticaret ortamı sunan şirketler dönüşüm oranlarını artırmada daha şanslı oluyor.