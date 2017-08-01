No: 309 59. bölüm fragmanında Lale'nin büyük sırrı!

No: 309 59. bölüm fragmanında Onur ve Lale'nin kendi içinde yaşadığı gerilim, büyük sıkıntıları ortaya çıkaracaktır. No: 309 59. bölüm fragmanında Lale'nin hamile olması, Onur'un ise başka birisinden bir kız çocuğunun olduğunu öğrenmesi, her iki taraf için de sıkıntılı süreci ortaya çıkaracaktır. İşte, No: 309 59. bölüm fragmanı ve yaşanacak olaylar hakkında detaylı bilgiler
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Lale Onur’a hamile olduğunu nasıl söyleyeceğini düşünür, sonunda doğum gününde açıklamaya karar verir. Onur da Lale için bir parti organize etmektedir. Bu arada Betül şantaj yaparak halayı kendi tarafına çekmeye çalışır, çünkü en büyük kozu olan Özge’yi kullanırken halanın da desteği önemlidir. Hülya ise abisine olan biten her şeyi aktarmaya devam eder ve artık ortaya çıkması gerektiğini söyler. Lale yeni yaşında hayatındaki en büyük karşılaşmayı yaşayacağından habersizken, Onur ise bir kızı olduğu gerçeğiyle sarsılır.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Onur ve Lale ikinci çocuk fikrine sıcak bakmaya başlar fakat Emir’in onları rahat bırakmaya pek niyeti yoktur. Onlar da bu fikri ertelemeye ve birbirlerine vakit ayırmaya karar verirler. Nilüfer ve Kurtuluş ise Gülşah’a kardeş yapmaya karar verir. Bu arada Hülya’nın bir işler çevirdiğini düşünen Songül’ün artık sabrı taşar ve Hülya ile tartışır. Bu olay, Onur ve Lale’yi ayırmak için sürekli planlar yapan Betül’ün ekmeğine yağ sürer.
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