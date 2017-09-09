Ne misafir odası kaldı ne de misafir

Nasıl yaşadığımız, nerede yaşadığımız sosyal politikanın alanına giren konular. Örneğin dört yıldır tartışılan bir stüdyo daire meselemiz var. Hükümet, ikamet dışında sebeplerle kullanıldığı gerekçesiyle, 1+0 denen bu konut tipini yasaklamak istiyor. Yaşanacak alanın asgari büyüklüğünü de ilan ediyor: 28 metrekare ve 1+1.

- Konut mimarisi mi yaşama biçimini belirliyor, yaşam biçimi değiştikçe mimari ona uyum mu sağlıyor? Mimar Meryem Özen, hayat tarzı mimariyi biçimlendiriyor diyenlerden: “Artık çok büyük salonlara ihtiyaç yok çünkü misafir ağırlama pek kalmadı. Dışarıda çok yoruluyoruz, evde misafir ağırlamak istemiyoruz. Onun yerine karşımdakiyle kaliteli zaman geçireceğim, mutfağa gidip gelmek zorunda kalmayacağım bir yemeğe çıkmayı tercih ederim” diyor.

Mihenta’daki ortağı Melek Aksu ise tam aksi görüşte: “Ekonomik şartlar insanları daha küçük evlerde yaşamaya itiyor. Yeni projelerin tamamı küçük. Geniş salonlar, misafir odaları kalmadı. 1+1, 2+1 evlerde oturuyor insanlar. Kaç kişi ağırlayabilirsiniz o evlerde? Evlerin mimari yapısı şekillendiriyor yaşam biçimini.”

- Hangi sebeple olursa olsun, evlerin küçüldüğü ve daha az misafir ağırlandığı bir gerçek. Ve bu durumun ev içi yaşamda bazı sonuçları oluyor. İşte Özen ile Aksu’dan öğrendiklerimiz...

Mutfak, yeni oturma odası

- Herkes salonuna bir chesterfield kanepe istiyor ama o kanepe salonun yarısını kaplıyor. Bu yüzden salonda yemek masasından vazgeçiliyor.

- Yeni oturma odası mutfak. Mutfaklar yeni projelerde daha büyük. Yemek mutfakta yeniyor, günün büyük bölümü mutfakta geçiriliyor, hatta yakın misafirler burada ağırlanıyor. Çünkü artık sadece kadının zaman geçirdiği bir alan değil. Erkekler de mutfakta ve elektronik merakları burada da devam ediyor. Hamur makinesi, ekmek makinesi, yoğurt makinesi, çorba makinesi...

- Mutfakların toplanma alanı haline gelmesinin bir sebebi de balkonsuz yeni evlerde sigaranın mutfakta içilmesi.

- Country tarzı mutfaklar ön planda. Bakır tencereler duvardaki askılara asılıyor, reçel kavanozlarının ağzı kumaşla kapatılıyor. “Gidemediğimiz kır hayatını, apartman dairelerine taşıyoruz” diyor mimarlar.

- Vazgeçilen misafir odaları, şimdi çalışma odası oldu. Özellikle bilgisayar başında çalışanlar, evin bir odasını çalışma odası olarak ayırmak istiyor. Okuma alışkanlıkları tartışılır ancak bir kütüphane de evde olması istenenlerin başında geliyor. Bu, yeni evli bir çiftin eviyse, ilk çocukla birlikte çalışma odası çocuk odasına çevriliyor.

- Yeterince oda varsa, biri mutlaka giyinme odası yapılıyor. Mimarlar, altı kapılı dolapların bile yetmediğini anlatıyor.

- Mutfak dahil her odada bir televizyon var.

- Eski moda ve ağır diye atılan oymalı, varaklı mobilyalar şimdi yeniden evlerde. Ama o koltuğun yanında çok modern bir lambader duruyor.

- Salonun veya yatak odasının bir duvarı farklı boyanıyor veya farklı duvar kâğıdıyla kaplanıyor. En çok tercih edilen doğal taş görüntüsü, kumlu dokular. Antrasit renk de çok popüler.

- Misafir tuvaletlerine büyük önem veriliyor, para harcanıyor. En pahalı mobilyalar, armatürler, seramikler burası için talep ediliyor.

- 1+1’lerde bile artık L koltuk yerine bir ikili kanepe ve iki berjer koltuk kullanılıyor.

- Ebeveyn banyolarında son trend, şeffaflık. Duşun içi dışarıdan görülebiliyor.

En çok neler isteniyor

1- Chesterfield koltuk

2- Kütük masa

3- Hamam konseptinde banyo

4- Country tarzı mutfak

5- Mavi tonları, pastel tonlar

Bunlar OUT oldu

- Misafir odası

- Büfe, vitrin

- L koltuk

- Salonda yemek masası