Türkiye’de Goran Bregovic denildiğinde akan sular duruyor. Türk izleyicisiyle aranızdaki bu muhteşem frekans hakkında ne düşünüyorsunuz?
- Saraybosnalıyım, muazzam Türk kültürü ile kıyaslandığında küçük sayılabilecek bir kültürel geçmişten geliyorum. Dolayısıyla benim için Türkiye’de beni dinleyenlerin olması çok büyük bir mucize ve onur.
6. Uluslararası Klarnet Festivali ile yollarınız nasıl kesişti? Bu festivalde yer almayı neden kabul ettiniz?
- Aslında klarnet, Türkiye’de özel bir tarzda çalınan bir enstrüman. Bu yüzden de sadece klarnet için bir festival düzenlenmesi çok hoş bir fikir olmuş. Bu festivalin bir parçası olmak beni cidden çok onurlandırdı.
ÇILDIRMIYORSAN, NORMAL DEĞİLSİN!
Konserlerinizde izleyiciler enerji patlaması yaşıyor. Bu enerji geçişini nasıl sağlıyorsunuz?
- Canlı çalmayı severim ve ekibimde çok yetenekli müzisyen arkadaşlarım var. Son albümümün sloganı şuydu: Çıldırmıyorsan, normal değilsin! Yani benim sahnemde birdenbire olan şey bir tür çılgınlık ve bu çılgınca enerjinin bir kısmı dinleyiciye de bulaşıyor.
Balkanlar’da Türk kültürü denildiğinde insanlar ne hissediyor?
- Balkanlar dört-beş yüzyıl boyunca Osmanlı idaresinde kaldığı için ne yaparsanız yapın, ne görürseniz görün, nasıl dans ederseniz edin, ne yerseniz yiyin içinde Türklerden izler taşır. Belki de bu yüzdendir ki benim müziğim Türkiye’de rahatça kitle bulabiliyor; benim müziğim her zaman Türkiye kokar.
SEZEN AKSU’YLA ÇALIŞMAKTAN GURUR DUYUYORUM
“Düğün ve Cenaze” albümünde birlikte çalıştığınız Sezen Aksu’nun yeni projelerini takip etme fırsatınız oluyor mu?
- Benim için Sezen Aksu ile çalışmak büyük bir deneyim oldu. Türkiye’nin müzik alanında en iyilerle çalışıyor; beraber İstanbul’da albümümüz üzerinde 1 ay kadar falan çalıştık. Bu albüm çalışmamızdan çok gurur duyuyorum. Umarım o da bu albümü biyografisinde iyi bir yere koyabileceği bir eser olarak görüyordur.
Ünlü yönetmen Emir Kusturica’nın filmlerine yaptığınız müzikler başyapıt haline geldi. Siz, Kusturica ile işbirliğinizin kariyerinizdeki yerini nasıl yorumluyorsunuz?
- Geçmişte Kusturica’nın en iyi üç filminin müziklerini yapma şansını yakaladım: “Çingeneler Zamanı”, “Arizona Rüyası” ve “Yeraltı”... Tabii, filmler iyi olunca onlara müzik yapmak da kolay oluyor.
Çok eğlenceli bir repetuvarla geliyorum
Bu seneki repertuvarınız nasıl, yine binlerce kişi dans ederek her şeyi unutacak mı?
- Eğlenceli bir repertuvarla geleceğim. Repertuvarımda çok farklı dönemlerden şarkılar yer alacak. Filmlere yaptığım bazı müzikleri, mutlu sonla biten Carmen Operası için bestelediğim birkaç parçayı ve elbette Sezen’den, son albümüm “Çingenelerin Şerefine” ve yeni albümüm “Saraybosna’dan Üç Mektup”tan da bazı şarkılar çalacağım.
Festival başlıyor
Bu yıl 6.’sı düzenlenecek Uluslararası Klarnet Festivali, yerli ve yabancı sanatçıları müzikseverlerle bir araya getirecek. Sanat yönetmenliğini klarnet sanatçısı Serkan Çağrı’nın yaptığı festival, 8-17 Eylül arasında düzenlenecek. Festival kapsamında atölye çalışmalarının yanı sıra Galata Kuledibi, Beşiktaş, Ortaköy ve Kadıköy meydanlarıyla, çeşitli iskeleler ve parklarda, “İstanbul Nefes Alıyor”, sloganıyla müzik dinletileri yapılacak. New York Gypsy All Stars, Brenna MacCrimmon ve Ara Dinkjian, 11 Eylül’de Zorlu PSM’de aynı sahneyi paylaşacak.
Goran Bregoviç’in 12 Eylül’de sahne alacağı Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 13 Eylül’de ise Müslüm Gürses için “Ustaya Saygı” konseri gerçekleştirilecek.
Genç Nefesler Klarnet Yarışması’nın da yapılacağı festivalde, Cezayirli sanatçı Souad Massi ile Serkan Çağrı da 14 Eylül’de Zorlu PSM’de müzikseverlerle bir araya gelecek.
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