"Muz ithalatında gümrük vergisi korunmalı"

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, muz üretiminin 1990’lı yıllarda 18 bin ton ile 36 bin ton arasında seyrettiğini, gümrük vergisiyle korunduğu ve örtü altı üretime geçildiği için 2016 yılında 306 bin tona kadar yükseldiğini ifade etti.

1999 yılında 16 bin ton olan örtü altı üretimin, geçen sene 252 bin tonu geçtiğini, bu yıl üretimin yüzde 3,9 artışla 318 bin tona ulaşacağının tahmin edildiğini kaydeden Bayraktar, "Türkiye'de kişi başına muz tüketimi 10 yıl önce 2 kilogram iken, 2015’te 5,6 kilograma çıktı.

Bu rakam, Avrupa Birliği ülkeleri ile ABD’de 15-20 kilogramı buluyor. Şu anda üretimdeki büyük yükselişe rağmen muzda yeterlilik oranımız yüzde 55 düzeyinde kalıyor. 2016 yılında 209 bin ton muz ithal ettik, 103,1 milyon dolar ödedik.

Ülkemizde muz tüketimi çok daha fazla artacak. Bu talebin büyük bölümünü yerli üretimle karşılamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Türk çiftçilerin, iklim koşulları nedeniyle çok avantajlı konumdaki muz üreticisi ve ihracatçısı ülkeler Ekvador, Panama veya Kosta Rika ile aynı koşullarda rekabet etmesinin mümkün olmadığını ifade eden Bayraktar, "İthalatın azaltılması ve muzda üretimin artabilmesi için yerli üreticinin korunması şarttır.

Muzda uygulanan yüzde 145,8’lik gümrük vergisi korunmalıdır. Aksi takdirde üretimi korumanın ve artırmanın imkanı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

"MUZ ARAŞTIRMA İSTASYONU AÇILMALI"

Muzla ilgili sınır ticareti denetimlerinin de artırılması gerektiğinin altını çizen Bayraktar, yerli üretimde sulama altyapısıyla ilgili sorunların giderilmesi, sera yapımının teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Bayraktar, muz araştırma istasyonu açılması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yerli muzun raf ömrünün uzatılabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı ve uygulanmalıdır. Sera malzeme ve ekipmanlarından, demir, çimento, damla sulama hortumu, boya, cıvata, plastik örtü ve benzeri malzemelerde katma değer vergisi (KDV) oranı düşürülmelidir. Muzda üretim planlaması yapılmalı, markalaşmaya gidilmelidir. Muz paketleme ve sarartma tesisleri kayıt altına alınmalı ve standardizasyonu, paketlemede kullanılan ambalajların standartlara uygun hale gelmesi, izlenebilirliği sağlanmalıdır."