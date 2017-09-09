Mutsuz da olsam gülmeyi unutmam

◊ “Çocuklar Duymasın”la ekranlara döndünüz, öncelikle hayırlı olsun diyelim. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi, hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz?

- Hayatımın en yoğun dönemlerinden birinde olduğumu söyleyebilirim. Bu sezon altı ayrı sinema filminin ön hazırlığını yaptım. Şu anda “Vatanım Sensin” dizisinin ikinci sezon hazırlıkları sürüyor.

Bir yandan MÜYORBİR’in yönetim kurulundayım. Konserlerim devam ediyor. Yeni bir müzikalin provalarına başladım, o da sürpriz.

Ve tabii ki “Çocuklar Duymasın”... Çekimler doludizgin devam ediyor. Reytinglerimizden çok memnunuz, izleyicinin beğenip izlemesi, güzel yorumları beni çok mutlu ediyor.

En güzeli de önce beni tanımadılar, birçok insan Kükrek Kadriye’nin ben olduğumu neredeyse altıncı bölümde anladı diyebilirim.

Bu arada ikincisi düzenlenen Uluslararası Komedi Festivali’nde de yer alıyorum.



◊ Siz diziye bu sezon dahil oldunuz. Daha öncesinde izliyor muydunuz?

- Bu diziyi kimsenin izlememesine imkan yok. Çünkü yıllardır hayatımızda. Şahsen gece gündüz tekrarlarına rastladığımda bile izlerdim. Bundan önceki sezonunu izlerken “Keşke ben de bu ekipte yer alsam” demiştim. Bu da gösteriyor ki ne hayal etsem oluyor, şimdi bu dizideyim, çok mutluyum.



BAŞARININ SIRRI MUTLU ÇALIŞMAK



◊ “Çocuklar Duymasın” senelerdir ekranda ve hâlâ ilk günkü başarısını koruyor. Sizce bu istikrarlı başarının sırrı nedir?

- Bu başarının sırrı bence tek cümleyle MinT Ailesi. Ben de “Seksenler” dizisi ve sonrasında gelen “Çocuklar Duymasın”la artık bu ailenin bir ferdi gibi hissediyorum. Başarının sırrı mutlu çalışmak, çalışanların mutluluğu...



◊ Siz hem makyaj uzmanı, hem ses sanatçısı hem de oyuncusunuz. Kendinizi en çok hangisine daha yakın hissediyorsunuz?

- Beni ben yapan ana mesleğimden, yani makyaj uzmanlığından asla vazgeçmem. Diğer işler ise bana verilmiş hediyelerdir.

ANLADIM Kİ SADECE YETENEK YETMİYOR

◊ Sizin özel hayatınızla ilgili hiç fikir sahibi değiliz. Evli misiniz, bekar mısınız, çocuğunuz var mıdır, yok mudur? Bize biraz Suzan Kardeş’i anlatır mısınız?

- Bir kere evlendim ve ayrıldım. Bir kızım var ve çok kocaman bir ailem var.



◊ Bu yaşa gelene kadar kendinizle ve hayatla ilgili neleri keşfettiniz?

- Çalışmanın hayatta çok önemli bir yeri olduğunu, sadece yeteneğin yetmediğini öğrendim.



◊ Kendinizi objektif olarak değerlendirmenizi istesem, değiştirmek istediğiniz özellikler çıkar mı?

- Çıkar tabii ki... Ama ben güzel bir hayat yaşıyorum. Hayatımda değiştirmek istediğim neredeyse hiçbir şey yok. Buna karşılık yapmak istediğim, bunların üzerine eklemek istediğim şey çok.



◊ Buradan izleyicilerinize söylemek istediğiniz bir şey var mı?

- Hayatta hiçbir konuda umutsuzluğa kapılmasınlar. Mutsuz da olsalar gülmeyi unutmasınlar. Ben öyle yapıyorum.

Kendime yetişemiyorum

◊ Bu yoğunluğun içinde en çok neler enerjinizi tüketiyor?

- Her şeye yetecek kadar enerjim var ama insanım, bazen yetişemediğim de oluyor. Kendime yetişemiyorum...



◊ Kendinizi nasıl şarj edersiniz, nerelerde huzur bulursunuz?

- Bir suya bir de boşluğa bakmayı seviyorum. Ve tabii ki bana kalan zamanımı uykuyla değerlendiriyorum. Ha bu arada boş zamanlarımda çiçekler yapıyorum.



◊ Sizi bu hayatta mutlu eden minik birkaç şey saymanızı istesem...

- Tek yanıt; kızımla zaman geçirmek.