Miray Daner: Hilal ilk okumada içimi titretmişti

◊ Oyunculuğa 7 yaşında başlamış biri olarak, “Oyunculuk benim çocukluk hayalimdi” diyebilir misiniz?

- Evet, kesinlikle öyleydi. Oyunculuğa başlamadan evvel kendi kendime bazı tiplemeler yaratmıştım. Onları bazen ayna karşısında kendime, bazen aileme oynardım. Oyunculuğa başlamamda en önemli etken, ailemin bu hevesimi fark etmesi ve beni doğru yönlendirmesi oldu. Bir şeyi önce

hayal etmeniz, sonra da bunun için emek vermeniz gerek diye düşünüyorum.

◊ Oyuncu olmaya karar verip bu yolda ilk adımı atmanızdan sonra aileden nasıl tepkiler aldınız? En kolay ve en zor kim kabullendi bu seçimi?

- Ben oyunculuk yaparak büyüdüm zaten, yani bu süreç bir anda ortaya çıkmadı. Ailem de bana bu yolculuğun her aşamasında destek oldu. Ailemde herkes, her senaryo geldiğinde oturur benimle okuma provası yapar mesela. Bu açıdan çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Karşı çıkmak bir yana, tam tersi beni her zaman yüreklendirip desteklediler.

PSİKOLOJİ OKUMAK İSTİYORUM

◊ Oyunculuğun sizi cezbeden tarafı neydi?

- Yeni bir karakter yaratmak, olmayan birini var etmek, yarattığınız karakteri anlayıp hissedebilmek oyunculuğun beni en çok cezbeden tarafı olmuştur. Bu nedenle de hep benimle tamamen zıt, benden çok farklı karakterler üstlenmek istiyorum.

◊ Oyunculuktan önce başka mesleklerin de hayalini kurmuş muydunuz?

- Ben hâlâ farklı mesleklerin hayalini kuruyorum zaten. Güzel sanatlar müzik bölümünde okuyorum. Ayrıca ileride yurtdışında oyunculuk eğitimi almayı hedefliyorum. Bunun dışında, psikoloji okumak var aklımda. Oyunculuğu daha iyi analiz etmek, en doğrusunu yapmak için insani bilimler eğitimi almanın yararlı olacağına inanıyorum.

◊ Oyunculuk sizin hayatınızda neleri değiştirdi?

- Mesleki ve hayat görüşü açısından bana çok katkıları oldu bu sürecin. Deneyimleyerek edindiğim değerli kazanımlar bugün olduğum kişiye dönüşmemi sağladı.

BAYRAK SAHNESİ GÖĞSÜMÜ KABARTTI

◊ Daha öncesinde de birkaç projede yer aldınız, ancak herkes sizi “Vatanım Sensin” ile tanıdı. Belli ki kariyerinizdeki önemi büyük. Peki “Vatanım Sensin” sonrası için nasıl bir kariyer planlamanız var?

- Kariyerimi artık yeni menajerlik şirketimle planlıyorum. Gelecek her projede öncelikle hikaye ve karaktere odaklanacağım elbette. İlk okuduğumda tıpkı “Vatanım Sensin”in Hilal’i gibi benim yüreğime dokunmalı, içimi titretmeli.

◊ Bugüne kadar yayınlanan bölümleri düşündüğünüzde, sizin için en özel, sizi en çok etkileyen sahne hangisiydi?

- Üç sahne var; biri Cevdet ve Hilal’in mezarlıkta ilk karşılaşmaları... Diğeri idam sahnesi... Bir de tüylerimi diken diken eden, gururla göğsümü kabartan bayrak sahnesi.

◊ Son olarak buradan “Vatanım Sensin” izleyicilerine neler söylemek istersiniz?

- “Vatanım Sensin” seyircisi mükemmel bir kitle. Çoğu yakın tarihe hakim... Sorgulayan ve yerinde yorumlar yapan insanlar. Biz her hafta büyük bir çalışmanın ürününü beğenilerine sunuyoruz, onlar da gerek izlenme oranlarıyla, gerekse sosyal medyadaki yorumlarıyla desteklerini ve sevgilerini gösteriyor, hissettiriyor. Bu bizler için paha biçilmez bir armağan. Tüm yorgunluğumuzu unutmamızı sağlıyorlar. Sizin aracılığınızla hepsine sevgilerimi iletiyorum.

DANS ETMEK BAMBAŞKA BiR KEYiF

◊ Bir röportajınızda “Set benim için dinlendiğim, huzur bulduğum, mutlu olduğum yer” demişsiniz. Set dışında en çok nerede zaman geçirmeyi, neler yapmayı seversiniz?

- Filmleri takip etmek, tiyatroya gitmek çok iyi geliyor bana. Genellikle arkadaşlarımla ve ailemle olmayı seviyorum. Yoğun bir tempoda çalıştığımızdan bazen sadece kendime vakit ayırmaktan mutlu oluyorum. Dans etmek ve köpeğim Mocha’yla zaman geçirmek de bambaşka bir keyif.

◊ Sizin takip ettiğiniz herhangi bir dizi var mı?

- “Black Mirror”, “Sherlock Holmes”, “Sense8” şu an için takip ettiğim diziler. Bir de vakit buldukça Golden Globe’da ödül alan filmleri takip ediyorum.