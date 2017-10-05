Milyoner olmak için değil 7.500 TL için yarıştı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına bu defa milyoner olmak isteyen değil. 7.500 TL için yarışan Bahtiyar Sevim katıldı

1988 doğumlu olan Bahtiyar Sevim, Ankara’nın Haymana İlçesi Kerpiç Köyü ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yapıyor. 25 Mayıs’ta Kerpiç Mahallesinde yaşanan yağmur suyundan dolayı yaşanan sel felaketi sonucu kütüphane zarar görmüş ve yardım için başvurduğu tüm kurumlardan olumsuz sonuç almış.

Yarışmadan aldığı parayla okulunun kütüphanesini yenilemeyi planlayan Bahtiyar Öğretmen, izleyen herkesi duygulandırdı.