Mey İçki'den Rekabet Kurulunda sözlü savunma

Rekabet Kurumundaki toplantı, Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Torlak, Mey İçki'nin, votka ve cin pazarlarında rakiplerinin faaliyetlerini engelleyici davranışlarda bulunmak suretiyle hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının tespiti için soruşturma açıldığını ifade etti.

Soruşturma heyeti temsilcisi de şirketin, votka ve cin pazarından hakim durumda olduğu, rakiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştırma amacı ve etkisi taşıyan uygulamalarıyla hakim durumunu kötüye kullandığı kanaatine varıldığını bildirdi. Soruşturma heyeti, Mey İçki hakında idari para cezası uygulanmasını talep etti.

Mey İçki'nin avukatı Gönenç Gürkaynak, yine bu yıl içinde rakı pazarı nedeniyle de soruşturmaya uğradıklarını ve 155 milyon lira ceza aldıklarını anımsattı. Bu ceza sonrasında şirketin kurumsal tedbirler alarak, yapısal değişikliklere gittiğini belirten Gürkaynak, hukuki olarak aynı fiil nedeniyle aynı kişiye birden fazla ceza verilemeyeceğini savundu. Gürkaynak, sahada her türlü tedbiri alacaklarını da ifade etti.

Mey İçki'nin diğer temsilcisi Korhan Yıldırım da şirketin votka ve cin pazarında hakim durumda olmadığını öne sürdü.

Şikayetçi Antalya Alkollü İçecek San. ve Tic. AŞ temsilcisi ise votka satışlarında keskin düşüş yaşadıklarını, Mey İçki'nin rakı pazarındaki hakim durumunun diğer içkilerdeki pazar yapısının da bozulmasına neden olduğunu iddia ederek, önlem alınmasını istedi.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 25 Ekim'de açıklayacak. Kararın daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyuru yapılacak.