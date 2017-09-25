Meryem'den çocuklara ikinci şans

ÇOCUK hakları ellerinden alınan çocuklara rehabilitasyon, konaklama ve eğitim imkanı sağlayabilecekleri yerleşkeler kurmak amacıyla hayata geçirilen Lifetime İkinci Şans projesinin çalışmaları başladı. Esra Oflaz Güvenkaya öncülüğünde düzenlenen sosyal sorumluluk projesine Meryem Uzerli’den de destek geldi. Ünlü oyuncu, daha geniş kesimlere ulaşması için söz konusu projenin yüzü oldu. Güvenkaya, yaptıkları işbirliğiyle ilgili şunları söyledi: “Meryem Uzerli çok başarılı bir sanatçımız. ‘Muhteşem Yüzyıl’da üstlendiği Hürrem Sultan rolüyle hem Türkiye, hem Avrupa hem de Ortadoğu’da gönüllere taht kurdu. Birlikte çalışmak istememizin sebepleri, kendisinin de bir kız çocuğu sahibi olması, anne olduğundan beri yurtiçinde ve yurtdışında çocuk odaklı sosyal sorumluluk projelerine destek vermesi, bilinirlik gücü sayesinde geniş kitlelere ulaşabilmesi... Los Angeles’taki Variety Power of Women organizasyonuna da Lifetime Türkiye adına birlikte katılacağız.”