Meryem 25. yeni bölüm 2. fragmanına mezarlık sahnesi damga vurdu

Meryem dizisi yeni bölüm fragmanlarıyla önemli ipuçları verdi. Güçlü, Kaan’a ulaşmış canı pahasına onunla yüzleşecektir. Savaş ve Meryem cesedi gördükten sonra Meryem’in kafasındaki soru işaretleri artmış ve Suzan’a gitmeye karar vermiştir. Oktay ise yeni bir notla Meryem’i tekrar tuzağa çekip ölmediğine dair kuşkuları arttıracaktır. Meryem, heyecan dolu yeni bölümüyle 24 Ocak Çarşamba 20.00'de!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İntikam için geri dönen Oktay, Meryem'in karşısına çıkmak için bir not bırakır. Meryem de artık gizemli kişinin peşlerinde olduğunu bilmekten yorulmuştur. Büyük yüzleşme için buluşma yerine gitmeye karar verir. Meryem, Beliz ve Nurten'in ortak noktaları gizemli kişinin kimliğini ortaya çıkaracaktır. Herkesin öldü zannettiği Oktay, Meryem'i görmek için harekete geçer.



Öte yandan Burcu, eski kocasından dolayı kendisini büyük bir tehlikede hisseder. Ondan kurtulamamış olmak tedirginliğini devam ettirir. Güçlü ile Savaş, bu hesabı bitirmek için hamle yaparlar.