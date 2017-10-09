Meryem 11. bölüm yeni fragmanında şaşırtan yakınlaşma

Meryem 11. bölüm 2. fragmanı izleyicilerle buluştu! Meryem ve Savaş yaşadıkları sorunların acılarından biraz olsun uzaklaşıyorlar! Birbirlerine olan ilgileri gittikçe ortaya çıkmaya başlıyor! Savaş, Meryem'e kol kanat olmaya devam edeceğini belirtirken; Meryem, son zamanlarda trajik olayların etkisiyle ürkek adımlarla hareket ediyor! Burcu ve Güçlü ise, vurulma olayından sonra birbirlerine daha da kenetleniyorlar. Güçlü, sonunda Burcu'ya gerçek duygularını açmaya başlıyor! Meryem 11. Bölüm 11 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arif’in konuştuğu haberini alan Oktay ve Savaş, ne söylediğini öğrenmek üzere kliniğe doğru yol alırlar. Üstelik Meryem kliniğe girmiş, babasına ulaşmak üzeredir. Arif’in tek amacı ise kızını Oktay’a karşı uyarmak ve kendisini komaya sokan kişinin o olduğunu söylemektir. Burcu, kendisini ve Güçlü’yü yaralayanın Ertan olduğundan şüphelenmeye başlar. Burcu ve Güçlü, Ertan’ın peşine düşerlerken Savaş, Arif’in konuştuğu haberini verdikten sonra ortadan kaybolan hemşirenin peşine düşer.



Sevdikleri zarar gördükçe kendini daha da suçlayan Meryem, kaza gecesiyle ilgili gerçekleri yazdığı bir mektubu Sevinç’in mezarına bırakır ve yeni bir karar alır. Savaş, Meryem’i kararından vazgeçirmek ve ona gerçekleri göstermek için elinden geleni yapacaktır.