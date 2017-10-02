Meryem 10. bölüm 2. fragmanı: Meryem'in babası ölüyor mu?

Meryem yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Gerek farklı senaryo örgüsü gerekse oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Meryem’in son bölümünde Meryem’in babası gerçekleri anlatabilecek duruma gelmişti. Bu gelişmenin dengeleri nasıl değiştireceğini merak eden izleyiciler, 10. bölümü heyecanla bekliyordu. Yeni fragmanlarla birlikte ilk ipuçları geldi. Peki yeni bölümde neler olacak? Meryem hayatının en büyük acısıyla mı karşı karşıya kalacak? Meryem, heyecan dolu yeni bölümüyle 4 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

Meryem'in babasının gerçekleri anlatabilecek duruma gelmesinden sonra olayların boyutu değişmeye başlar. Meryem'in babası, kendisini bu hale getiren Oktay'ın adını kağıda yazmıştır. Hemşire, gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemez ve ilk işi koşarak Savaş'ı aramak olur. Diğer yandan bunlara tanıklık eden Oktay'ın adamı ise Oktay'ı arayarak bilgi verir. Savaş ve Oktay tüm hızlarıyla hastaneye doğru hareket eder. Oktay artık köşeye sıkışmaya çok yakındır. Kendisini bu durumdan kurtarabilmek için gözünü karartmış ve herkesi öldürmeyi bile kabullenmiştir.

Meryem, babasını bu hale getiren adamın Oktay olduğunu öğrenecek mi? Savaş, canlı şahitlik yapabilecek adamı Oktay'dan koruyabilecek mi? Bunu haber alan Oktay, hastaneye gelerek Meryem'in babasının öldürüyor mu? Meryem, babasının öldüğüne tanıklık edince uzaklara gitmeye mi karar veriyor? Savaş, Meryem'in hayatında olan bu değişimle onun yanında olacak mı? Meryem, gerçek olmayan hayallerini bırakıp nereye gidiyor?