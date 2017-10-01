Meltem Cumbul yanlış yaptı!

Uluslararası Adana Film Festivali’nin önceki gün düzenlenen ödül gecesinde sunuculuk yapan Meltem Cumbul, en iyi yönetmen ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu’nun elini sıkmadı.

Adana Film Festivali dün akşam yapılan ödül töreniyle son buldu. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene Ayşe Arman'la beraber sunuculuk yapan Meltem Cumbul’un şoke eden hareketi damgasını vurdu.

Gecede siyah beyaz çektiği Buğday filmiyle Film- Yön En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Semih Kaplanoğlu sahneye çıktığı sırada herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Sahnede kendisine elini uzatan Kaplanoğlu'na karşılık vermeyen Meltem Cumbul elini geri çekip sırtını döndü. Gecenin sunuculuğunu yapan Cumbul'un bu protestosu salondakilerin büyük şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken oyuncu Caner Cindoruk da ayağa kalkıp duruma tepki gösterdi.

Bu tepkinin ardından Semih Kaplanoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

Adana ff’de sahnede maruz kaldığım kabalığın ardından bizi yalnız bırakmayan sanatseverlere ve dostlara teşekkürler...

Meltem yanlış yaptı

Magazin Konseyi, Cumbul’un bu davranışını yorumladı.





Onur Baştürk: Bir ödül töreninde sunucu olarak sahneye çıkmayı kabul ediyorsan herkesle el sıkışmak, ödül alanları tebrik etmek zorundasın. Siyasi görüşlerine katılmıyor olsan da. Profesyonellik bunu gerektirir. Keşke Meltem duygularına yenik düşmeseydi...

Ömür Gedik: Bence de profesyonel bir davranış olmamış. Törenin sunucusu olarak ödül alan kişiye karşı böyle bir tavır takınması çok yanlış. Cengiz Semercioğlu: Hakikat sineması yaptığı için mi, iktidara yakın durduğu için mi? Neden Semih Kaplanoğlu’na bu tepkiyi gösterdi? Sinemasını ve siyasetini hiç beğenmediğiniz biri de o festivalde pekala ödül alabilir. Öyleyse oranın sunuculuğunu hiç yapmayacaktı Meltem.

Melike Karakartal: Cumbul, Kaplanoğlu’nu fikren ve siyaseten durduğu yer açısından protesto ediyor. Ancak bunu ev sahibi pozisyonunda olduğu bir organizasyonda yapınca kabalık olarak görüldü. Sunuculuğu kabul etmeyerek de protesto edebilirdi.