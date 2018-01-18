Mehmetçik oyuncusu Süleyman Askeri kimdir? Kaan Taşaner kaç yaşında?

Süleyman Askeri kimdir sorusu, Mehmetçik Kut'ül Amare dizisini izleyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Dizide önemli bir karakter olan Süleyman Askeri'ye can veren Kaan Taşaner, birçok kişinin ilgisini çekmeyi başardı. İşte, Kaan Taşaner'in canlandırdığı Süleyman Askeri kimdir sorusu ve detaylı bilgiler
SÜLEYMAN ASKERİ KARAKTERİNİ CANLANDIRAN KAAN TAŞANER KİMDİR?
Kaan Taşaner, 23 Nisan 1979 tarihinde Antalya‘da doğmuştur. Oyuncu Sacide Taşaner annesidir. 17 yaşında Antalya’da iken bir tiyatro topluluğunun kurslarına katıldı.
Konya, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuarı Tiyatro Ana sanat Dalı bölümünden 1999-2000 Eğitim Öğretim Yılında 95180108 numaralı öğrencisi iken mezun oldu.
Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta ilk ışık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı.
2004 yılında “Büyük Buluşma” adlı dizide rol alarak dizi hayatına başladı.
Kaan Taşaner , 2010 yılında Vedat Türkali‘nin senaryosunu yazdığı “Fatmagül’ün Suçu Ne?” adlı dizide oynadı.
2012 yılında “Kuzey Güney” adlı dizide, 2013 yılında “Kayıp” adlı dizide ve bir dönem de Diriliş Ertuğrul'da Gündoğdu karakteri ile yer almıştır.
Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Süleyman Askeri, 33 yaşında, gözü kara, vatanına ve milletine sonuna kadar bağlı biridir. Verilen görevleri, eksiksiz ve sorgusuz sualsiz bir şekilde yerine getirir. Ömrü savaşlarla geçmiş ve Enver Paşa’nın yakın silah arkadaşı olmuştur. Sert mizaçlı biridir. Geçmişi başarılarla dolu bir askerdir. Teşkilat-ı Mahsusa'nın başındaki isimdir.
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