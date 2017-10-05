Mehmet Şimşek'ten son dakika 'vergi' açıklaması

NTV yayınına katılan Şimşek'in açıklamalarında öne çıkan satır başları şöyle:
*Gelir vergisi reformu tekrar gözden geçirildi, artık şartlar da uygun; önümüzdeki yılın ilk yarısında bu hayata geçer
*Gelecek yıl bütçesinde cari harcamaları net şekilde reel olarak düşüreceğiz
BAKANLIKLARA HARCAMA YETKİSİ VERİLMEYECEK
*Bakanlıklara harcama imkanını bu kez vermeyeceğiz; araç/bina kiralama ve satın alma konusunda çok net tavır olacak, çok istisnai haller dışında izin verilmeyecek.
*Önümüzdeki sene sadece yeni silah sistemlerini almak için savunma sanayine aktaracağımız ilave kaynak muhtemelen 17-18 milyar TL olacak
GELİR 2 MİLYAR CİVARINDA OLACAK
*Net olarak MTV'den gelecek gelir 2 milyar lira civarında
*Savunma harcamalarını borçlanma yerine sağlıklı vergi gelirleriyle yapmak istiyoruz; borca yüklenmek makro ekonomi istikrarını riske atmak olur
*Gelecek yıl etrafımızdaki tehditlerle başedebilmek için ilave silah sistemleri gündemde, bunu borç yerine vergiyle karşılamak istiyoruz.
KUR İSTİKRARA KAVUŞTU
*Kur şimdi nispeten istikrara kavuştu ama gıda fiyatları yüksek ve oynak; bir sorunla karşı karşıyayız, para politikasında sıkı duruşu devam ettireceğiz
*Yaptığımız analize göre enflasyon yıl sonunda yüzde 10'un altına iniyor
*Baz etkisi aleyhimizde ama önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde enflasyon net şekilde tek haneye düşecek
OTOMOTİK KATILIMDA 3.4 MİLYON KİŞİ VAR
*Gönüllü BES'te 6.8 milyonun üstünde katılımcı var, otomatik katılımda 3.4 milyonun üzerine çıktık
*TVF (Türkiye Varlık Fonu) mucizevi bir değnek değil, zamanla mesafe kat edip katma değer ortaya koyacak, beklentileri makul düzeyde tutmak gerekiyor.
*Türkiye'nin en büyük kırılganlık noktası reel sektörün açık döviz pozisyonu; riski yönetmek için hiç döviz geliri olmayanlara belki TL ile borçlan diyeceğiz.
*İçeride yapacağı hizmetler için dışarıdan borç alanlara kur riskine karşı kendilerini korumaya almaları için hedge etmelerini isteyebiliriz
*Bu Türkiye'nin makro finansal istikrarına tehdit, şirketler kendi hesabını biliyor karışamazsınız denemez; herşey hazır, buna çalıştık.
*Şimdi Merkez Bankası'na bu yönde güçlü bir yetki verip altyapıyı oluşturacağız. Peyderpey kur riskini azaltacak ve finansal istikrarı bu yolla güçlendireceğiz.