Marka Şehir Vizyonu Var

Zirvede düzenlenen panelde dünyanın içinde bulunduğu ekonomik durum, reel ekonomi, sanayinin gelişimi ve kurlardaki değişimlerin yatırımlar üzerindeki etkisi gibi konular masaya yatırıldı. Sanayi ve üretim konusunda Türkiye’nin en önde gelen illeri ile Bandırma’nın yarıştığı gelecekte de aynı başarıyı sürdürebilmesi için neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Bandırma’nın il olması konusunda yapılması gerekenlerin altı çizilirken, şehrin sosyal yapısı, üretimi ve turizmiyle ‘marka kent’ vizyonuna sahip olduğu öne çıktı. Panelistlerin yaptıkları konuşmalarda üzerinde durdukları en önemli konu ise Bandırma’nın planlı bir şekilde büyüyerek 30 yıl sonrasında bile aynı şekilde başarılı olması için çalışmalar yapılması gerekliliğiydi. Gerçekleştirilen panele yoğun ilgi gösterilirken, panelin moderatörlüğünü, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent üstlendi. Paneldeki konuşmacılar ise şu isimlerden oluştu: Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Denizbank Marmara Bölge Müdürü Burak Bozkaya, Hürriyet Gazetesi Yazarı Erdal Sağlam, Hürriyet Gazetesi Yazarı Jale Özgentürk.

Denizbank Marmara Bölge Müdürü Burak Bozkaya, faiz artırımın bankacılık sektörü için olumsuz olduğunu belirterek, Denizbank olarak sundukları yenilik ve çiftçiye verilen krediler hakkında bilgi verdi. Burak Bozkaya, şu konuşmayı yaptı: “Artık cirodan çok verimliliğin öne çıktığını gözlemliyoruz. Bu sadece bizim için değil sizler için de geçerli. Bunun için teknoloji ve ölçek ekonomisini kullanmanın önemine vurgu yapıyoruz. Herkesin üzerine düşen tarafı olacaktır. En çok yatırım yaptığımız alan dijital. Yapay zekaya giden yol haritasına herkesin bakması lazım. Teknoloji alanında yapılan yatırımlar önümüzdeki yıllarda da ön planda olacaktır. Biz de bu alanda yatırım yapmaya devam ediyoruz.”

Hürriyet Gazetesi Yazarı Jale Özgentürk, dünyada büyük değişim yaşandığını kaydetti. Bu süreçte Türkiye’nin de büyük sorunu bulunduğunu belirten Özgentürk, şöyle konuştu: “Katma değerli ve nitelikli yatırımlar yapılamıyor, üretim azalıyor, yatırımcı çekilemiyor. Türkiye’nin kaynağa ihtiyacı var. Bu dönüşümde Bandırma da ciddi dönüşüm içinde. Bandırma’ya 20 yıl önce gelmiştim. Aldığım bilgililer kapsamında ciddi yatırım hamlesi yapılmış. Sanayi yetmiyor. Elbise dar geliyor. Yeni bir dönem başlıyor. Eskisi gibi bir planlama olmadan başlıyor. Türkiye hep bu hataları yapıyor. Aldığım bilgiler bunun ipuçlarını veriyor. Bandırma ciddi bölge içinde. Sanayi, tarım, turizm var. Bir bölgeyi geliştirecek her türlü unsur var.”

Hürriyet Gazetesi Yazarı Erdal Sağlam, Türkiye genelinde İzmir’e bir akım olduğunu insanların burada yaşamak istediğini dile getirerek, şu değrelendirmeyi yaptı: “Bandırma’yı Marmara’nın İzmir’i gibi gördüm. Sanayisi atıldı İzmir’in, şimdi canlanıyor. Bandırma’da da sanayi var. Yaşam kültürü Marmara’nın İzmir’i gibi. Bandırma’da Büyükşehir ilişkileri, planlama, arsa ve tarım arazileri ile ilgili çeşitli sorunlar olduğunu gözlemledik. Bandırma’daki idari sorunlar, kurumsallaşamama sorunumuzun uzantısı. Bu sisteme alışmış işadamlarını da saymak gerekir. Kargaşa içinde bir sistem var ve düzeltilmesi gerekiyor. Gelecek kuşakların iş yapabilmesi için Türkiye’nin batı ittifakı içinde kalması ve yöneticilerin gerçekçi olması lazım.”

Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, “Bizim gelişmekte olan ülkelerden, piyasada kalan paralardan, pay çekmemiz lazım. Bunu yaparken fazlaca iç siyaset konuşuyoruz. Ben de bir Bandırmalı olarak şehrimizin Türkiye’nin büyümesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir sanayi Türkiye’nin birçok ilinde yok. Erdek, Gönen, Manyas ile birlik havası olduğunu gördüm. Büyükşehir belediyesi ile bölgenin büyümesini engel olduğunu anladık. Bandırma ölçeğinde bir şehir 100 kilometre öteden yönetilemez. Eğer çok uzun yıllar il yapılmayacaksa ki olması lazım bağımsız ilçe olsun. Bandırma

kadar para kazandıran ilçe, il yapılmıyorsa bağımsız ilçe olmasını gerektiğine inanıyorum.”

Marmara Metal ve Makine Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Hakan Sönmez: Bandırma’da Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulma çalışmalarına başladık. 2010 yılından beri bu konuda önemli adımlar atıyoruz. Bandırma’da çevreye duyarlı bir tesis kurmak istiyoruz. Bu konuda bize destek verilmesi gerekiyor. Bandırma Belediyesi ile de bu proje üzerinde çok detaylı fikir alış verişi yapıyoruz.

Bupiliç Entegre Gıda Sanayi Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Kula: Bölgemiz çok önemli bir noktada yer alıyor. İzmir-İstanbul otobanı bitmek üzere, tüm planlarımızı bunun üzerine yapmamız gerekiyor. Bölgemiz yer altı ve yer üstü zenginliklere sahip. Bunları iyi kullanmalıyız. Liman ücretleri de üreticiyi sıkıntıya sokuyor. Bu konuda çalışma yapılmalı.

Çelebi Bandırma Uluslararası Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Mehmet Akif Ersoy: Konumu itibariyle Türkiye’nin en önemli limanlarından biri olan Bandırma Limanı, demiryolu ile denizyolu entegrasyonunun en güzel örneklerinden biri. Rıhtımlarda konteyner, dökme yük, genel yük, proje yükü ve ro-ro gemilerine hizmet veriliyor. Biz de Türkiye’nin kalkınması ve bölgenin büyümesi için çalışmalara ve yatırımlara devam etmekteyiz.

Kocaman Balıkçılık İhracat, İthalat A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Yalçınkaya: Bugün salyangoz, kurbağa gibi Türkiye’de tüketilmeyen ürünleri Avrupa’dan Uzak Doğu’ya kadar pek çok ülkeye ihraç ediyoruz. İşimizin çok önemli bir bölümünü ihracat oluşturuyor.

Engin Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çangal: Bandırma’nın büyüyen bir nüfusu olduğunu

görüyoruz. Bandırma’nın geleceği açısından çok önemli gelişmeler var. Bir yıldız parlatıyoruz. Bu yıldızı parlatılırken her şeyi hesaplıyor muyuz? Ulaşım yolları tamamlanıyor mu? Büyüyen bir nüfus bizi ürkütüyor. Bu konular hakkında yapılması gerekenler var. Bunlara önem vermeliyiz.

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erdan: Bandırma son dönemlerde öne çıkan bir bölge. Yatırım yapan ve yapmak isteyen sanayi ve yatırımcıları iyi değerlendirmek lazım. Bir de ülkenin de gerçeği olan önemli bir konu var. Eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Bu sadece bizim sorunumuz değil. Bu gerçekleri de göz ardı edemeyiz. Bu konuda yapılması gerekenler var.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bandırma Şube Başkanı Ahmet Çömez: Bandırma Türkiye açısından çok önemli bir konuma gelmiştir. Bugün bizim MÜSİAD olarak benimsediğimiz üç önemli konu vardır. İmalat, istihdam ve ihracat bizim için vazgeçilmez üçlüdür. Bu temelde yapılan tüm çalışmalar Bandırma’ya iyi gelecektir. Biz de üzerimize düşen çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Bandırma Kasaplar ve Besiciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Çıkar: Tarım Bakanlığı’nın marketlerde et satışını onaylamıyoruz. Bu çare değildir. Bu konuda tek yapılması gereken kendi üretimimizi artırmalı, besicilerimize yem desteği vermeliyiz. Dışarıdan sadece besilik canlı hayvan getirmeliyiz. Karkas et ya da kemiksiz et istemiyoruz.