Mahkeme kararı verdi! Caner Erkin’e son aldığı transfer ücreti sorulacak

İstanbul 12.Aile Mahkemesi’nde görülen davaya Asena Atalay’ın avukatı Beyza Sındıraç ile davalı Caner Erkin’in avukatları Özge Tokgöz ve Nazlı Kara katıldı. Mahkeme bir önceki celse davacı Asena Atalay’ın sosyal durumunun araştırılması için çeşitli kurumlara yazılan yazıya cevapların geldiğini tutanağa geçirdi. Mahkeme ayrıca Beşiktaş Spor Kulübüne, Bes Yapım ve Prodüksiyon şirketine, iki ayrı banka ile nafakayı ödeyip ödemediğine dair İstanbul 18. ve 36. İcra dairelerine yazılan yazılara da cevap verilmediğini belirtti. Mahkeme davacı Asena Atalay’ın avukatı Beyza Sındıraç’tan gelen yazılar bir diyeceğinin olup olmadığını sordu. Avukat Sındıraç, “Gelmeyen müzekkereler yenilensin. Davalının avukatının çocuğun kreşten arta kalkan zamanında bir iki saat gittiği oyun yerine ilişkin ödeme belgeleri dosyaya sunmuşlardı. Bizim bunlara itirazımız yoktur. Beşiktaş Spor Kulübü’ne yazılan müzekkerenin aynısının TFF’ye de yazılmasını istiyoruz” dedi. Bu sırada davalı Caner Erkin’in avukatı Özge Tokgöz’ü sürekli araya girdiğinden mahkeme hakimi tarafından uyarıldı. Mahkeme Caner Erkin’in avukatının ikaza uymaması üzerine duruşmaya bir süre ara verdi.



EN SON TRANSFER ÜCRETİ SORULACAK

Mahkeme Asena Atalay’ın avukatının talebi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na Beşiktaş Spor Kulübü’nde olduğu gibi Caner Erkin’in sosyal durumunun araştırılması için yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme, federasyona müzekkere yazılarak futbolcu Caner Erkin’e yapılan en son transfer ücreti, futbolcu yıllık garanti bedeli, bonus bedeli ve futbolcu ile yapılan tüm sözleşme ve ödemelere ilişkin belgelerin çıkartılarak mahkemeye gönderilmesini istedi. Mahkeme gerekli belgeler geldikten sonra muhasebeci bir bilirkişiye dosyanın gönderilerek tarafların gelir ve giderleri ile müşterek çocuğun karşılanan ve karşılanmayan giderlerinin tespit edilmesi gerektiğini ara kararında açıkladı.





Caner: “35 bin lira gelirim var”

Asena Atalay, boşandığı eski eşi Caner Erkin’e müşterek çocuk için aylık 50 bin liralık iştirak nafakası davası açmıştı. Mahkeme bir önceki celse davalı Caner Erkin’in sosyal durumunun araştırılması için BJK’ya yazı yazılmasına karar vermişti. Bu arada polis huzurunda geliri için yazılı beyanda bulunan Caner Erkin, borçlar düşüldükten sonra aylık 35 bin lira geliri olduğunu iddia etmişti. Asena Atalay’ın avukatı da Caner Erkin’in bu beyanının gerçek dışı olduğunu belirterek, “Davalının yıllık sadece garanti bedeli 2 milyon 200 bin eurodur. Yine maç başına alınan ve ekstralar hariç bonus bedeli yıllık 400 bin eurodur. Yıl içinde on kuruşluk artış bile davalının yıllık kazancının 220 bin TL değer kazanmasına neden olur. Davalı oğluna ödeyeceği iştirak nafakası bedelini az ödemek için aylık eline geçen paranın 35 bin lira olduğunu beyan ederek mahkemeyi yanıltmaya çalışmaktadır” diye konuşmuştu.

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