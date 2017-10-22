Los Angeles’ta görkemli açılış

HOLLYWOOD Türk Film Festivali’nin açılış töreni önceki gün yapıldı. Los Angeles’ta düzenlenen, sunuculuğunu Büşra Pekin’in üstlendiği geceye yabancı konukların yanı sıra Demet Akbağ, Meryem Uzerli, Selçuk Yöntem, Hilal Saral, Kaan Urgancıoğlu, Hidayet Türk-

oğlu gibi birçok ünlü katıldı. Altın Küre ödüllü oyuncu Jacqueline Bisset ile Demet Akbağ’a onur ödüllerinin takdim edildiği gala, festivalin kurucusu ve Golden Globe üyesi Barbaros Tapan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Tapan “Hollywood ile Türk dizi/sinema sektörünün bağı bu festival sayesinde güçlenecek” dedi. Bu sene “En İyi Yabancı Film” kategorisinde Türkiye’nin adayı olan “Ayla”nın ekibi de törendeydi. Organizasyonun açılış filmi olarak gösterilen “Ayla”nın yönetmeni Can Ulkay “Bu gerçekten çok özel bir film. Amacımız tüm dünyada izlenmesi” dedi.







Aile yapınızı seviyorum



Kırmızı halıda basının sorularını yanıtlayan Jacqueline Bisset, hem Türkiye hem de Türk sinemasıyla yakından ilgili olduğunu belirtti: “Türk filmleriyle yakından ilgiliyim. Bu akşam da ‘Ayla’yı izleyeceğim. Daha önce İstanbul, Ankara ve Bodrum’da bulundum. Gördüklerim üzerinden konuşuyorum, aile yapınızı seviyorum. Tabii yemeklerinizi de. Umarım yeniden gelebilirim.”