Londra'da 'kutnu' rüzgarı

Tüm dünyadan ve Türkiye’den tasarımcıların kreasyonlarını sergilediği Londra Moda Haftası’nda moda tutkunları tarafından tam not alan yeni koleksiyon, Gaziantep'te 16. yüzyıldan bu yana dokunan, bir dönem Osmanlı padişahlarının kaftanlarının da dikildiği, "saray kumaşı" olarak bilinen kutnu kumaşı kullanılarak oluşturuldu.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Kutnu kumaşında büyük bir asalet, derinlik ve zarafet var ancak modacımızın elinde de muhteşem bir güzelliğe dönüşmüş. Tebrik ediyorum. Ülkemizin böyle bir ismi yetiştirmesi ve bugün, bu ismin dünyada büyük bir moda tasarımcısı olarak bizi temsil etmesinden dolayı gurur duyuyoruz" dedi.
Türk moda tasarımcısı Bora Aksu yeni sezon koleksiyonunda kullandığı kutnu kumaşlarının kendisi için büyük bir hazine olduğunu ifade ederken, Gaziantep'e ilk defa birkaç ay önce seyahat ettiğini ve bu seyahatin yeni koleksiyonunun oluşmasında büyük etkisi olduğunu dile getirdi
Aksu, "Gaziantep aslında inanılmaz esin kaynağı olan bir şehir. Çok etkilendim. Bu kumaşlarla çalışmak benim için büyük bir hazineydi." dedi. Kutnu kumaşının, ipek çözgüler ile koton dokumalarını bir arada barındırması sebebiyle ilkbahar ve yaz döneminde de rahatlıkla kullanılabileceğini, hijyen açısından da çok sağlıklı olduğunu belirten Aksu, "Kutnu kumaşı inanılmaz lüks ve asil bir kumaş. Bu sezonda ilk defa kullandım ve daha nice sezonda da kutnu kumaşını kullanacağım" ifadelerini kullandı.
Gaziantep Büyük Şehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ileten Bora Aksu sonuçtan çok mutlu olduğunu ve kutnu kumaşını Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla uluslararası arenada sunma fırsatını bulduklarını kaydetti.
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