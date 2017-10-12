Limak Filarmoni Orkestrası 'Sanat Güneşi' ile büyüledi

Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir’in öncülüğünde çok sesli müziği sevdirmeyi amaçlayan Limak Filarmoni Orkestrası ilk konserinde “sanat güneşi” Zeki Müren’in unutulmaz şarkılarından konser hazırladı. Ünlü orkestra şefi Rengin Gökmen yönetiminde dünyaca ünlü tenor Murat Karahan sahne aldı. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, oğlu Batuhan Özdemir ve kızı Ebru Özdemir’in de geçen yıl yaşamını yitiren anneleri Gülseren Özdemir’in sevdiği şarkılarla duygusal anlar yaşadıkları konserde, Zeki Müren şarkıları çok sesli müzikle bambaşka bir yorumla izleyiciyle buluştu.

Konserde konuşma yapan Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir öncelikle 3 yıl önce başlattıkları Türkiye’nin Mühendis Kızları projesiyle ilgili bilgi verdi ve “Vakfımızın gözbebeği ve ilk projemiz olan Türkiye’nin Mühendis Kızları ile özgüveni yüksek, çağdaş ve iş dünyasında başarılı olacak genç kadınlar yetiştirmeyi hedefliyoruz.







Çünkü biz; kadınların iş dünyasındaki güçlü temsilinin ülkemizi daha ileriye götüreceğine yürekten inanıyor ve bunu çalıştığımız her alana yansıtmaya çalışıyoruz” dedi. Sözlerini, “Şimdi de Limak Filarmoni Orkestrası ile karşınızdayız. Müzik bizleri bir araya getiren bize farklılıklarımızı unutturan sihirli bir araç. Hepimiz Türk sanat müziği şarkılarıyla büyüdük. Orkestramızın konserlerinde de ülkemizin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri olan sanat güneşimiz Zeki Müren’i rahmetle ve saygıyla anmak istedik” dedi.

KONSERLER DEVAM EDECEK

Zeki Müren’in hafızalardan çıkmayan “Şimdi Uzaklardasın”, “Elbet Birgün Buluşacağız” ve “Yaralı Gönlüm” gibi onlarca parçasını seslendiren tenor Murat Karahan, İstanbulluların büyük ilgisiyle karşılaştı. Limak Vakfı çatısı altında kurulan ve tamamı profesyonel yaklaşık 70 müzisyenden oluşan Limak Filarmoni Orkestrası Türkiye’nin farklı şehirlerinde de dünyaca ünlü isimlerle birlikte konserler vermeye devam edecek.