“Lezzet Arası” adıyla yeniledi

Tüketiciler, CarrefourSA’nın gastronomik yaşam alanı Lezzet Arası’nda alışverişlerine ara vererek hem Türk ve dünya mutfaklarından seçme lezzetlerin tadına bakıyor hem de dilerlerse reyondan seçtikleri balığı ve kasap reyonundan satın aldığı etleri de kendi isteğine göre pişirtebiliyor.

Tüm malzemelerin CarrefourSA reyonlarından temin edildiği Lezzet Arası, yakında CarrefourSA’nın diğer hipermarketlerinde de açılarak tüketicilerle buluşacak.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, alışverişi keyifli hale getirmek ve marketleri yaşam alanı olarak konumlandırmak amacıyla Marmara Forum ve Marmara Park CarrefourSA Hiper restoranlarını yenileyerek “Lezzet Arası” ismiyle tüketicileriyle buluşturdu.

Lezzet Arası, çağdaş Türk mutfağını tanımlayan ve bu alanda başarılı projeler ile adından söz ettiren şef Vedat Başaran’ın dokunuşlarıyla hipermarket içinde alışverişin yanı sıra gastronomik bir yaşam alanı olarak alışılagelmişin dışında bir yeme – içme deneyimi sunacak. 30 yılını verdiği Osmanlı ve Türk mutfağı kültürü konusundaki çalışmalarıyla gastronomi dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Başaran, geleneksel lezzetlere sadık kalarak CarrefourSA müşterilerine özel lezzetleri paylaşacak.

Z. HAKAN ERGİN: “LEZZET ARASI İLE TÜRKİYE’DE BİR İLKE İMZA ATTIK”

CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, Lezzet Arası’na ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi:

“CarrefourSA olarak dile getirdiğimiz güzel bir alışveriş ortamı, bol ürün çeşitliliği ve kalite vaatlerimizi, alışılagelmişin dışında bir yenilikle taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin önde gelen şeflerinden Vedat Başaran ile bir araya gelerek Türkiye’de bir ilk niteliğindeki Lezzet Arası’nı tüketicilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Lezzet Arası, Türk mutfağından seçme lezzetlerin yanı sıra dünya mutfaklarında en çok tercih edilen yemekleri, menüler halinde uygun fiyata tüketicilerle buluşturuyor. Sunduğumuz en önemli ve Türkiye’de bir ilk olan yenilik ise müşterilerimizin balık ve kasap reyonlarından satın aldıkları balıkları ve etleri hemen Lezzet Arası’nda diledikleri şekilde pişirtebilmeleri isterlerse restoranda yiyebilmeleri ya da paketlettirip evlerine götürebilmeleri. Lezzet Arası’nda müşterilerimize en kaliteli ürünleri en uygun koşullarda sunuyoruz. Müşterilerimiz diledikleri meşrubatları market fiyatı üzerinden temin edebiliyorlar. İçeceklerin raf fiyatında ücretlendirildiği Lezzet Arası, yakında diğer hipermarketlerimizde de açılarak tüketicilerimizle buluşacak.”

VEDAT BAŞARAN: “GASTRONOMİK BİR YAŞAM ALANI OLUŞTURDUK”

Şef Vedat Başaran da, Lezzet Arası’na ilişkin yaptığı değerlendirmede; “CarrefourSA, kurulduğu günden bu yana marketlerindeki restoranlarıyla gastronomiye büyük katkılar sağlayan bir marka. Bu vizyonla günümüz ihtiyaçları doğrultusunda restoranlarını yenileyerek tüketicilerini Lezzet Arası ile buluşturdu. Lezzet Arası’nı bir restorandan öte daha çok tüketicilerin gün içinde soluklanacağı ve keyifle yemek yiyebileceği bir gastronomik yaşam alanı olarak tanımlayabiliriz. Lezzet Arası ile tüketiciler hem taze, kaliteli ve mevsimine uygun yiyeceklere doğru fiyatıyla ulaşıyor hem de tercihleri doğrultusunda istedikleri bir yemeği, örneğin seçtikleri balığı temizlettirdikten ve kasap reyonundan seçtiği etleri profesyonel aşçılarımıza hazırlatarak hemen yiyebiliyorlar. Lezzet Arası’nda mevsimine göre balık çeşitlerinden, kırmızı ve beyaz ete, pizzadan, fast – food çeşitleri ve Türk damak tadına uygun ev yemeklerine kadar birçok lezzeti bir arada sunuyoruz ” dedi.