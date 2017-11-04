Leman Sam'dan sert açıklamalar

* Çocukluğumdan beri böyleyim. İnsanlarla aram hiç iyi olmadı. Hayvan gibi yaşıyorum. Önsezilerim, davranış biçimlerim, yemek yeme biçimim. Hayvanları akrabalarım olarak nitelendiriyorum. Şempanze fotoğrafı koyuyorlar, “Aa benim kuzenim” diyorum. Eşek koyuyorlar “Dayımın oğlu” diyorum.

* Böyle yaşadığım için çok mutluyum, zulüm gördükleri için de çok mutsuzum. Ve her gün bu yüzden insanlara biraz daha düşman oluyorum. Bu dünyada sadece veganları seviyorum.

"EVLENMEYE MECBUR BIRAKTILAR"

* 16 yaşımda evlendim. Okumadım ama hayatı doğadan öğrendim. Mesleğimle ilgili tam bir alaylıyım.

* Ailem beni evlenmeye mecbur bıraktı. Babam valizimi elime verdi, “Anneannene git” dedi. Anneannem de “Evlenmen gerekiyor burada bu kadar özgür yaşayamazsın” dedi.

* Yaşımı büyüttüler. İkimiz de çok gençtik. Hata yaptık. Gençken hatalar kabul edilebilir. Ama o problemleri olan bir insandı.

* Kotla gittim nikaha, gelinlik giymedim. Sevmiyorum gelinlik falan. 12 yıl sürdü evliliğimiz, iki kızım oldu neyse ki; Şevval ve Şehnaz. 12 yılın iki yılı boşanmaya çabalamakla geçti. Boşanmıyor diye onu ben öldürüyordum az kalsın. Boşanmak istemiyordu. “Evli kalalım sen istediğin gibi yaşa” gibi şeyler söylemeye başladı. Kısa kollu giydirmeyen adam nasıl böyle oldu, bilmiyorum.

* Ben evlilik için yaratılmış bir insan değilim. Çocuklarım olduğu için artıdır bana ama keşke ruh sağlığı daha düzgün biriyle evlenseydim. Çocuklarımı tek başıma büyüttüm. Zamanla daha iyi anladım evliliğe uygun biri olmadığımı...

"ÜZERİMDE BASKI KURDULAR"

* Önce babam, sonra kızlarımın babası, sonra Günay (Tuncel)... Hepsi de baskıcıydı. Günay sadece işine yaradığım için sahneye izin veriyordu. Benim üstümden para kazanıyordu. Babam ve kızların babası sadece kötü oldukları için üzerimde baskı kurmaya kalktılar. Ne olursa olsun, sonunda ben buradayım.

* Babam 15 yaşıma kadar hayatımdaydı. Babamla ölümüne yakın konuşmaya başladım. Aile bağım yoktur, başıma buyruk yaşarım. Akraba sevmem. Kalabalık ailede yaşamaktan hoşlanmam.

"NUSRET'İN YAPTIĞI PORNOGRAFİ"

* Geçinecek kadar param var. Benim için para sadece hayvanlarla, çocuklarla ilgili sosyal sorumluluklar için lazım.

* Nusret’in videolarını izlemektense bir toz zerresinin havada uçuşmasını izlemeyi tercih ederim. Tesadüfen gördüm yaptıklarını, eti falan tokatlıyor... Dengesiz bence. Yaptığı tamamen pornografi ve ben pornografiyi hiç sevmem. Meşhur olmak içinde kalmış, hiçbir şey olamamış. Böyle bir şey yapmış.

"HAPSE GİRMEK İSTEMEDİĞİM İÇİN KATİL OLMUYORUM"

* Hak edene çok küstahım. Çok merhametliyim ama bir yanım çok hain. Hani o yeni doğmuş bebekleri çöpe atıyorlar ya, kendinden zayıfa merhamet etmeyene değil küstah, katil bile olurum. Özgürlüğüme çok düşkünüm. Hapse girmek istemediğim için katil olmuyorum, yoksa olabilirim.

* Pijamayla alışverişe çıkarım. Uçağa bile bindim, hiç umurumda değil. Krem sürmek zorundayım çünkü çok kuru cildim. Saçıma kına sürüyorum. Yanaklarıma da allık olarak pancar sürüyorum. Tavsiye ederim. Doğal bir pembelik veriyor. Benim sahnede yaptığım makyajı kadınlar pazara giderken yapıyor.

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