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Lego, 1400 çalışanını işten çıkarıyor

DHA
05.09.2017 - 17:15 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 17:15

Danimarkalı ünlü oyuncak şirketi Lego, on yıldan beri ilk kez satışlarında düşüş yaşanması sonucu 1400 çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

85 yıldır faaliyet gösteren Lego şirketi, bu yıl sonuna dek 1400 çalışanının işine son verecek. ABD ve Avrupa’nın bazı kesimlerindeki gelişmiş pazarlarda talebin azalmasından dolayı Lego, 13 senedir ilk kez satış rakamlarında düşüş yaşadı.

Dünya çapında 18 bin 200 kişiyi istihdam eden şirket, toplam personelinin yüzde 8’ini çıkarmış olacak.

2004’ten beri ilk kez düşüş yaşadı

Lego Yönetim Kurulu Başkanı Jrgen Vig Knudstorp, "Pek çok iş arkadaşımızın hayatını etkileyecek olan bu değişiklikleri yapmaktan dolayı çok üzgünüz," diyerek durumu açıkladı ve "Maalesef bu zor kararları vermemiz gerekiyor," dedi.

2017’nin ilk yarısında şirketin karı, yüzde 6 düşüşle 14,9 milyar Danimarka kronunu (8,2 milyar Türk lirası) indi. Şirket 2004 yılından beri satış rakamlarında hiç düşüş yaşamamıştı.

Uzak Doğu’da çift haneli büyüme

Knudstorp, yılın ilk yarısında Çin pazarındaki çift haneli büyüme oranına rağmen, gelişmiş pazarlardaki gerilemenin hayal kırıklığı yarattığını belirtti. "Daha küçük ve daha basit bir organizasyon oluşturup, iş modelimizi sadeleştirerek daha çok çocuğa ulaşacağız," diyen Knudstorp, bu durumun maliyetlerde de etkisini göstereceğini belirtti.

Etiketler: Danimarka , Lego , işçi
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