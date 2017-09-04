MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Kuzey Kore gerilimi doları hareketlendirdi

Kuzey Kore gerilimi doları hareketlendirdi

İSTANBUL (AA)
04.09.2017 - 11:33 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 11:33

Dolar/TL, yurt içinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde, uluslararası piyasalarda 3,43'ün üzerinde seyrediyor.

Dolar/TL, cuma günü ABD'de ağustos tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından 3,4175'e kadar gerileyerek yılın en düşük seviyesini gördü ve daha sonra 3,42'nin üzerinde dengelendi ve haftayı 3,4201'den tamamladı. 

Kuzey Kore'nin dünkü "hidrojen bombası" denemesi sonrasında güne yüzde 0,16 yükselişle 3,4258 seviyesinden başlayan dolar/TL, 3,4395'e kadar yükseldi. Dolar/TL, 11.10 itibarıyla 3,4390 seviyesinden işlem görüyor. 

Analister, Kuzey Kore'nin "hidrojen bombası" denemesinin ardından küresel piyasalarda azalan risk iştahıyla birlikte hisse senedi piyasalarının satışa döndüğünü ve doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazandığını belirterek, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yarın yurt içinde açıklanacak ağustos ayı enflasyon verisinin takip edileceğini ifade etti. 

Etiketler: Kurban Bayramı , Dolar ne kadar , Kuzey kore
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri