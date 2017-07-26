Kuzey Amerika’dan yeni enerji ittifakı

Geçen hafta Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol ile düzenledikleri ortak toplantıda bunun şifrelerini veren ABD Enerji Bakanı Rick Perry, uluslararası ortaklıkların enerji güvenliği için kritik önem taşıdığını; ABD’nin bu çerçevede komşuları Meksika ve Kanada ile birlikte yeni bir Kuzey Amerika Enerji Stratejisi için işbirliği yapmaya hazırlandığını söyledi. Birol, “Amerikan hükümeti, enerji konularında en önemli ağırlığı enerji arz güvenliğine veriyor. O bakımdan ABD’den, Kanada’dan, Avustralya’dan ihraç edilecek yeni petrol ve gaz miktarlarını, enerji güvenliğini artıracak, dünyada mevcut olan jeopolitik riskleri azaltacak bir çaba olarak görüyorlar. ABD, Kanada ve Meksika ile birlikte ‘Kuzey Amerika Enerji Stratejisi’ izleyip, üç ülke dünya pazarlarına güvenli ve düşük maliyetli enerji sevkiyatı yapma konusunda ortak çalışma yapacaklar. Yeni bir strateji oluşturacaklar” diyor.

ENERJİDE YENİ ÜÇLÜ

Geçen hafta Birol ile düzenledikleri toplantıda ABD Enerji Bakanı Rick Perry, uluslararası ortaklıkların enerji güvenliği için kritik önem taşıdığını vurgulayarak, ABD’nin bu çerçevede komşuları Meksika ve Kanada ile birlikte yeni bir Kuzey Amerika Enerji Stratejisi için iş birliği yapabileceğini belirtti. Bu stratejinin ise yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesi, ekonomik büyümenin desteklenmesi ve enerji güvenliğinin güçlendirilmesi olmak üzere 3 ana amaç üzerine kurulacağını söyledi. Perry, ABD’nin LNG ihracatının ülkenin Avrupalı müttefiklerinin enerji güvenliğini artırmak için bir seçenek olduğunu da söyledi. Birol’a ABD’deki temaslarında edindiği izlenimleri sorduğumuzda, ABD’nin kaya gazı ve petrolü üretiminin yanı sıra sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) kaynaklarını da arttırarak, ikiz bir enerji devriminde bulunduğunu belirtti. Önümüzdeki beş yılda dünyanın ek gaz üretiminin yüzde 40’ını ABD’nin gerçekleştireceğini vurgulayan Birol, “LNG ihracatını çok hızlı şekilde artırmayı düşünüyorlar. Şu anda Avrupa içerisinde hem Polonya, hem Türkiye’ye LNG ihracatı planları var. ABD, Avustralya ve Katar ile dünya LNG ihracatı bakımından ilk üçte olacak” dedi. Birol, Meksika ve Kanada’nın enerji üretiminin de artacağını anlatarak, “Kuzey Amerika enerji refahı açısından yeni bir döneme giriyor. Bunun küresel enerji güvenliğine olumlu yansımaları olacağını düşünüyorum” dedi.

ABD’de, Kuzey Amerika’yı Ortadoğu, hatta Rusya rekabet edebilecek bir enerji oyuncusuna dönüştürme ihtimali yıllardır ABD’li siyasetçiler tarafından tartışılıyor. Kaya gazı ve petrolü üretiminde yaşanan patlama ile ABD dünyanın en büyük petrol üreticisi oldu. Kanada, en büyük dördüncü petrol üreticisi ve Meksika da 11’inci sırada. ABD, Şubat 2016’dan bu yana LNG ihraç ediyor. İlk büyük ölçekli ABD gazının Sabine Pass terminalinden yola çıkmasından bu yana geçen bir yıl içinde 130’un üzerinden tankerle sevkiyat gerçekleşti. ABD Enerji Enformasyon İdaresi 2035’te yılda 1 trilyon metreküp doğalgaz üreteceğini tahmin ediyor.