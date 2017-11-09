Kuveyt Türk'ün üçüncü çeyrek kârı 555 milyon TL

Kuveyt Türk’ün yılın üçüncü çeyreğinde topladığı fon büyüklüğü, 2016 yıl sonuna göre yüzde 19,2 artışla 38 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankanın kullandırdığı fon büyüklüğü ise yüzde 23,1 artışla 36,9 milyar TL’ye ulaştı.

Konu ile ilgili konuşan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan şunları kaydetti: “Kuveyt Türk olarak kurulduğumuz günden bu yana katılım bankacılığı ilkelerinden, hizmet kalitemizden ve sağlam bankacılık anlayışımızdan ödün vermeden, sunduğumuz hizmetlerin kapsamını sürekli genişleterek çeşitlendiriyoruz.

Bir yandan fiziksel şube ağımızı genişletirken diğer yandan dijital bankacılık hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz. ‘Senin Bankan Dijital Bankacılık’ platformumuzla faizsiz dijital bankacılıkta öncü olduğumuz gibi, bir ATM kadar pratik ve bir şube kadar zengin olan XTM konseptimizle müşterilerimize çağrı merkezi yetkilisiyle görüntülü konuşarak bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirme imkânı sunuyoruz. Operasyonel mükemmelleşme, dijitalleşme, otomatize edilmiş süreçler ve karar destek sistemleriyle verimlilik odağımızı artırıyoruz” dedi.