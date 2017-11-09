Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Kuveyt Türk'ün üçüncü çeyrek kârı 555 milyon TL

Kuveyt Türk'ün üçüncü çeyrek kârı 555 milyon TL

Hürriyet Haber
09.11.2017 - 12:31 | Son Güncelleme:

Kuveyt Türk'ün üçüncü çeyrek net kârı 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 26 oranında artarak 555 Milyon TL olarak gerçekleşti. Bankanın toplam aktifleri 54,6 milyar TL’ye öz varlıkları ise 4,5 milyar TL’ye yükseldi.

Kuveyt Türk’ün yılın üçüncü çeyreğinde topladığı fon büyüklüğü, 2016 yıl sonuna göre yüzde 19,2 artışla 38 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankanın kullandırdığı fon büyüklüğü ise yüzde 23,1 artışla 36,9 milyar TL’ye ulaştı. 

Konu ile ilgili konuşan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan şunları kaydetti: “Kuveyt Türk olarak kurulduğumuz günden bu yana katılım bankacılığı ilkelerinden, hizmet kalitemizden ve sağlam bankacılık anlayışımızdan ödün vermeden, sunduğumuz hizmetlerin kapsamını sürekli genişleterek çeşitlendiriyoruz.

Bir yandan fiziksel şube ağımızı genişletirken diğer yandan dijital bankacılık hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz. ‘Senin Bankan Dijital Bankacılık’ platformumuzla faizsiz dijital bankacılıkta öncü olduğumuz gibi, bir ATM kadar pratik ve bir şube kadar zengin olan XTM konseptimizle müşterilerimize çağrı merkezi yetkilisiyle görüntülü konuşarak bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirme imkânı sunuyoruz. Operasyonel mükemmelleşme, dijitalleşme, otomatize edilmiş süreçler ve karar destek sistemleriyle verimlilik odağımızı artırıyoruz” dedi.

 

 

Etiketler: Katılım Bankası
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri