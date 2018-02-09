Kürk mü mantolu Madonna?

Po Bronson, tutkuların peşinden gitmek üzerine bir araştırma yapmış; iki sene süren araştırma sonucunda en sık karşılaştığı durum, insanların iş seçerken ne yapmak istediklerini bilip duruma dışarıdan baktığında kendi istekleri yerine toplum yönlendirmesiyle karar vermeleriymiş. Hayatınızı yaşayacak olan sizsiniz, başkası değil. Bu yüzden dışarıdan gelen sesleri hafif bir umursamazlıkla çözebilirsiniz! Toplum, aile yönlendirmesi bir yere kadar. Özünde bir birey olduğunu ve kendi isteklerin, hedeflerin olduğunu kendine anlattığın zaman motivasyonunu sağlıyorsun zaten. Hem kulaklarınızı tıkadığınızda sizi engellemek için sunulan bahaneleri orta sahadan karşı kaleye göndermiş olursunuz.

Bu arada, medyada küçük polemiklere de yol açmış, Sabahattin Ali’nin pek sevdiğimiz romanı Kürk Mantolu Madonna’da şöyle bir kısım var: “Kimi tutkular rehberimiz olur yaşam boyunca. Kollarıyla bizi sarar. Sorgulamadan peşinden gideriz ve hiç pişman olmayacağımızı biliriz”