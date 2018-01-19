Kredi Alamama Nedeniniz Bunlar Olabilir!

Ancak kredi ve kredi kartı alabilmek her durumda kolay değil. Bazı durumlarda tüketicilerin yapmış olduğu kredi ve kredi başvuruları banka tarafından reddedilebiliyor.

Peki hangi durumlarda yapılan başvurular onaylanmaz?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda “Neden kredi alamıyorum?” sorusu cevaplandı...

Kredi Alamama Nedenleri

Bankalar, kredi kartı başvurusu ya da kredi başvurusu değerlendirmesi yapabilmek adına çeşitli ölçütler belirlemiştir. Bazı kullanıcıların başvuruları, bu ölçütlerin dışında kaldığı için reddedilir. Siz de kredi başvurusuna red cevabı aldıysanız ve “Neden kredi alamıyorum?” diyenlerdenseniz, başvurunuz aşağıdaki nedenlerden dolayı reddedilmiş olabilir:

Kredi başvurusunda gelir beyanı etmiş ancak bu geliri belgelememişseniz,

Belgelediğiniz gelir ile talep ettiğiniz kredi tutarı arasında büyük fark varsa,

Kredi başvurusu esnasında başka bir bankadan kullandığınız krediniz devam ediyorsa ve özellikle diğer kredi ödemesinde sorun yaşanıyorsa,

Tüketicinin, son bir yıl içinde gerek kredi kartı ödemesi gerek kredi ödemesi işlemlerinde istikrarsızlık görülüyorsa ve bu zaman dilimi içerisinde ödeme işlemlerinde en az 4 ve daha çok gecikme yaşanmışsa,

Aynı iş yerindeki sigortalılık süreniz 3 aydan azsa,

Kişinin kredi sicilinde bir yasal ya da idari takip geçmişi varsa,

Kredi başvurusu yapan tüketici geçmişte bir başka arkadaşının borcuna kefil olduysa ve borç sahibinin geri ödeme yapmaması nedeniyle takip altına alındıysa,

Üst üste çok fazla kredi başvurusu yapıldıysa kredi başvurusu yapan tüketicinin başvurusu reddedilebilir.

Kredi başvurunuzun onaylanabilmesi için düzenli ödemeler yaparak kredi notunuzu yüksek tutmaya ve bankacılık hizmetlerini düzenli şekilde kullanmaya özen göstermenizde fayda var.