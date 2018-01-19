Kredi Alamama Nedeniniz Bunlar Olabilir!

Ancak kredi ve kredi kartı alabilmek her durumda kolay değil. Bazı durumlarda tüketicilerin yapmış olduğu kredi ve kredi başvuruları banka tarafından reddedilebiliyor.
Peki hangi durumlarda yapılan başvurular onaylanmaz?
Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda “Neden kredi alamıyorum?” sorusu cevaplandı...
Kredi Alamama Nedenleri
Bankalar, kredi kartı başvurusu ya da kredi başvurusu değerlendirmesi yapabilmek adına çeşitli ölçütler belirlemiştir. Bazı kullanıcıların başvuruları, bu ölçütlerin dışında kaldığı için reddedilir. Siz de kredi başvurusuna red cevabı aldıysanız ve “Neden kredi alamıyorum?” diyenlerdenseniz, başvurunuz aşağıdaki nedenlerden dolayı reddedilmiş olabilir:
Kredi başvurunuzun onaylanabilmesi için düzenli ödemeler yaparak kredi notunuzu yüksek tutmaya ve bankacılık hizmetlerini düzenli şekilde kullanmaya özen göstermenizde fayda var.