Kırsal kalkınma yatırımlarına hibe desteği

Boyalık Beach Otel'de düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Cemil Çumak, İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Fatih Kılıç, Çeşme Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ümit Alkoç, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı Mustafa Yüksekol, mahalle muhtarları, Su Ürünleri Kooperatif Başkanları, balık çiftlikleri temsilcileri ve üreticiler katıldı.

"AMAÇ; KIRSAL ALANDA GELİR DÜZEYİNİ YÜKSELTMEK"

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tanıtım Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan Çeşme Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ümit Alkoç, Bakanlığın 2006 yılından bu yana uygulamaya koyduğu kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programının 2017 başvurularının 14 Eylül tarihinde başladığını hatırlatarak, "Programa başvuracak olan gerçek ve tüzel kişilerin başvurularını, tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren 90 gün içerisinde Bakanlığımızın internet adresi üzerinden gerçekleştirmesi gerekmektedir. Programın en önemli amacı, kırsal alanda alternatif gelir kaynakları oluşturarak, kırsal alanda gelir düzeyini yükseltmek. Tarımsal üretimle, tarımsal sanayinin entegrasyonunu sağlamak. Tarımsal pazarlama altyapısını oluşturmak ve gıda güvenliğini sağlamak. Yenilenebilir enerji kaynağı kullanan seralara, soğuk hava depolarına, bitkisel, hayvansal ve su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolama faaliyetleri yapanlara, yenilenebilir enerji kaynağı kullanan üretim tesislerine, kırsal turizm yatırımlarına, el sanatlarına ve katma değerli ürün üretenlere yüzde 50 hibe desteği sağlanacak" diye konuştu.

"TARIM, DÜNYANIN BİRİNCİ KONUSU"

Tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, yaz aylarında yaklaşık bir milyon nüfusu barındıran Çeşme'nin, tarım anlamında da güzel İzmir'in en zengin olan topraklarına sahip olduğunu vurgulayarak, "Ürünlerimiz, turistik tesislerimiz, tarlalarımız, arsalarımız değerlendi. Bunun yanında Çeşme'de 2 bin civarında restoranımız var. Bakıyoruz, her yerde 'Köy kahvaltısı' veriliyor. Bunların da en güzeli, kendi bölgesinde, kendi topraklarında yetişen, çiftçilerimizin yetiştirdiği ürünleri bu turistik tesislerimizde satışa sunması. Tarım Müdürlüğü'nün kuruluşu Cumhuriyet'in ilk yıllarına dayanıyor. Tarım, o zaman olduğu gibi, şimdi de, gelecekte de, artık dünyanın birinci konusu. Dünyada artık öğrenci değişimleri ile öğrenciler gittikleri ülkede, tarlada, bahçede çalışıyor, geziyor, aynı zamanda olduğu bölgeye ekonomik katkı sağlıyor. Bu kırsal destekleme programının kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"12. ETAP BAŞVURULARI 11 ARALIK'TA SONA ERECEK"

Toplantıda bir konuşma yapan İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Cemil Çumak da, Bakanlığın 2006 yılından bu yana kırsal kalkınma yatırım programlarını desteklediğini ve yüzde 50 hibe desteği verdiğini belirterek, "İzmir ilinde, 2006 yılından bugüne kadar 10 etap gerçekleştirilmiş, 10. etap sonucunda tamamlanan 313 proje ile birlikte, İzmir ilimize 170 milyon lira tutarında yatırım yapılmış, bu yatırımlara bakanlığımızca da 120 milyon lira hibe desteği verilmiştir. Böylece, 10. etap sonunda oluşan bu tesislerde ise 3 bin 743 kişiye yeni ekmek kapısı açılmıştır. 10. etap sonunda 313 proje ile 270 milyon lira tutarında yatırım yapılmışken, uygulama alanı devam eden 11. etapta ise değerli yatırımcılarımızın yüksek başvuruları sayesinde, projelerin ruhuna uygun olarak ilgileri artmış, 10 etap kapsamında hayata geçirilen 313 projenin yarısı kadar olan 150 adet proje, 11. etap kapsamında değerlendirilerek, hibe desteği almaya hak kazanmıştır. 11. etapta hibe sözleşmesi yapılan 113 proje ile 130 milyon lira tutarında yatırıma, 61 milyon lira hibe desteği verilecek olup, bu yatırımlarda da 1008 kişiye daha yeni ekmek kapısı açılmış, istihdam sağlanmış olacaktır. 12. etap ise, Resmi Gazete'de yayınlanarak başvurular başlamıştır. 12. etabın son başvurusu ise 11 Aralık tarihinde sona erecektir. Sizleri de Çeşme'de yatırım yapmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Tanıtım toplantısında İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Fatih Kılıç, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesinin 12 etabı ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Kılıç, yatırım başvurularında, ruhsatın önemine dikkat çekerek, ruhsatsız başvuruların kabul edilmeyeceğini anlattı.

Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.