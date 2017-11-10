Kırkağaç kavunu kış için ipe bağlandı

Çürümeye dayanıklı olması, aroması ve sert kabuğuyla diğer kavun türlerinden ayrılan ve bu özellikleriyle 2008 yılında coğrafi işaret tescili alınan Kırkağaç kavununun büyük bölümü kış aylarında pazara sunulacak.

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boğaz, ilçede bu yıl yaklaşık 800 çiftçinin 8 bin dönüm alanda ürettiği kavunda hasat sezonunun verimli geçtiğini, 25 bin tonluk ürünün bir bölümünün pazara sunulduğunu söyledi.

Kavunun kış aylarında daha fazla gelir getirdiğini belirten Boğaz, "Tarlada kavun hasadı bitti, şimdi depolama işlemi sürüyor. Yaklaşık 15 bin ton kavun depolara asılıyor. Kavunlarımız şubat ayı sonuna kadar çürümeden özelliğini koruyabiliyor. Şu aralar kilogramı rafta 2,5 lira olan kavunun yıl başında 5

lirayı bulmasını bekliyoruz." dedi.

Kavunun diğer tarım ürünlerine göre getirisinin son yıllarda azalması nedeniyle üretimin giderek düştüğünü dile getiren Boğaz, geçen yıl bin 300 çiftçinin 39 bin ton kavun ürettiğini ancak tarladan satış fiyatlarının kilogram başına 80 kuruşa kadar gerilemesi nedeniyle çok sayıda çiftçinin farklı ürünlere yöneldiğini anlattı.

Boğaz, bu yıl kurulan bağlantılarla 5 bin tonluk kavunun Almanya, Fransa ve Balkan ülkelerine gönderileceğini kaydetti.

Kavun üreticisi Nevzat Aydın da her yıl 25-30 dönüm alana ektikleri kavunun önemli bölümünü depolara kaldırarak kış aylarında pazara sunduklarını söyledi.

Kavunların tek tek pamuk ipliğiyle depolardaki askılara bağlandığını, birbirine değmeyecek şekilde yerleştirildiğini anlatan Aydın, bunların sık sık

kontrol edilerek çürüklerin ayıklandığını belirtti.