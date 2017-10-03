Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı: Kader bıçaklanıyor

Kırgın Çiçekler dizisi daram yüklü sahneleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen dizinin son bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Sadri, Ejder ve Macide'nin ilişkisini öğrenir. Eylül ve Büşra hiç beklemedikleri bir tehlikenin ortasında kaldı. Songül ve Güney arasında kriz büyüdü. Sevdiği adamın kendisinden utandığını öğrenen Songül, Güney'i evden kovdu. Hem ikilinin hem de diğer karakterlerin neler yaşanacağını merak eden dizi takipçileri Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanıyla çok daha büyük krizlerin sinyalini aldı.





Eğlenceli görüntülerle başlayan Kırgın Çiçekler 92. bölüm fragmanında zor günler yaşayan Nazan’a miras kalıyor. Güney ve Songül arasındaki kriz büyüyor, ikilinin bağları kopma noktasına geliyor. Öte yandan gerçekleri bir şekilde öğrenen Kader, Meral’in kapısına dayanıyor. Meral’i baygın bir şekilde bulan, Meral ne olduğunu anlayamadan Ejder tarafından bıçaklanıyor. Peki Meral ve Kader ölecek mi? Güney- Songül evliliği bitecek mi?