Kırgın Çiçekler 106. yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı - Büşra vuruldu mu?

Eğlenceli bowling sahneleriyle başlayan Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanın son saniyeleri ise merak uyandırdı. Nazan kapısına gelen sürpriz bir misafirle şok oluyor. Kendisini babaları olarak tanıtan bir adamla karşı karşıya gelen Serkan ve Defne ise nasıl bir tepki vereceklerini şaşırtıyor. İşte Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı ve son bölümü kaçıranlar için kısa bir özeti!

KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırgın Çiçekler yeni bölümünde Ali, Cemre ve Meral'i kurtarmak için zor bir karar vermek zorundadır. Şeref kızları kurtarmak istiyorsa kendisini feda etmesini istemektedir. Nazan'ın planıyla Tuna'nın bir süre kızlarda kalacak olması, erkekler cephesinin hiç hoşuna gitmez. Serkan ve Cemre'nin arası açılır. Kader, Tuna'yı görünce yıldırım aşkına tutulur. Ejder ve Nazan'ın yakınlaşması Macide'yi rahatsız eder. Neriman, Nazan'dan intikam almak için büyük bir fırsat yakalar.