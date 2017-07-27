Yaz sezonu açılır açılmaz düğün mevsimi de başlıyor demektir. Yaz aylarının vazgeçilmezi olan kır düğünlerinde doğru kıyafet seçimleri yaparak hem şık hem de göz alıcı bir stile sahip olabilirsiniz.

İşte kır düğünü için kıyafet önerileri...

Pastel renkler

Kır düğünlerinde pastel renkler harika seçimler olabilir. Yaz aylarının romantik ve sakin ruhuna uyan pastel tonlarda seçeceğiniz kısa elbiselerinizle kır düğünlerine katılabilirsiniz.





Straplez elbiseler

Straplez elbiseler kır düğünlerinin en çok tercih edilen modellerinden oluyor. Straplez elbiselerle göğüs bölgenizi ortaya çıkararak dikkatinizi üst bölgenize çekebilirsiniz.

Tül elbiseler

Tül kumaştan yapılmış olan elbiseler uçuş uçuş tarzları ile kır düğünlerine hoş bir hava katıyor ve size romantik bir duruş sunuyor. Özellikle sarı, mavi ve yeşil gibi renklere sahip olan elbiseleri tercih edebilirsiniz.

Çiçek desenli elbiseler

Kır düğünlerinin minimal havasına yakışan çiçek desenli elbiseler yaz düğünlerinde kurtarıcı görevi görüyor. Doğaya uygun formları ile çiçek desenli elbiselerinizi kır düğünlerinde tercih edebilirsiniz.



Bilekte biten elbiseler

Kır düğünlerinin en sık tercih edilen modelleri arasında olan bilekte biten elbiseler çimlik alanlarda daha rahat hareket kabiliyeti sunduğu ve kır ortamına uyum sağladığı için mükemmel seçimler olarak göze çarpıyor.





Çan elbiseler

Prenses gibi görünmenize yardımcı olan çan elbiseler ile kır düğünlerinde çekici görünebilirsiniz. Kırmızı veya zümrüt yeşili gibi renkler bu modelde elbiseler için iddialı seçimler olabilir.

Dantel elbiseler

Diz altı dantel elbiseler kır düğünlerinde sade ve tarz sahibi bir duruş sergilemek isteyenlere hitap ediyor. Dantel elbiselerin ciddi ve asil havasını şık stilettolarla tamamlayabilirsiniz.





Mint yeşili ve pudra pembesi

Kır düğünlerinin vazgeçilmez renklerinden olan mint yeşili ve pudra pembesine kısa formlu elbiselerde yer verebilir ve abartıdan uzak bir stile imza atabilirsiniz.

Helenistik elbiseler

Kalın askılı üstler ve belden bollaşan formlarda sunulan Helenistik elbiselerle sade ve minimal stilinizi düğün atmosferine yansıtabilir ve zarafetinizle adınızdan söz ettirebilirsiniz.





Siyah kısa elbise

Siyah kısa elbiseler her ortamın vazgeçilmez modelleri arasında bulunuyor. Kır düğününüzde tercih edeceğiniz sade modelli siyah kısa elbiseniz ile asil görünümünüzü taçlandırabilirsiniz.