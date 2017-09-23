Kerimcan Durmaz ne kadar kazanıyor?

- 5 kişilik bir aileyiz. İki ablam var, birbirimize aşığız.

- En sevdiğim oyuncağım Barbie bebekti. Onun saçlarını keserdim, styling yapardım.

- Babamın balık restoranı vardı. Maddi olarak rahattık. Her zaman cebime harçlığımı koyardı ama o para hayal ediiği hayatı yaşamam için yetersizdi. Baba parası harcarken iki kere düşünüyorsun, kendi paranı düşünmeden harcayabiliyorsun.

- Ayda ne kadar kazandığımı ben bile bilmiyorum artık. Bir yerden sonra saymayı bıraktım!

- İyi gezmeyi, iyi giyinmeyi seviyorum. Onlara çok para gidiyor ama akıllandım artık ev alıyorum.

- Akrep burcuyum. Çok kıskancım. Sevgilimin Instagram'ı olamaz. Olmasına engel olamıyorusam da benim telefonumda da açık olması lazım.

- Çok hoşlanırsam aldatmam. Ayrıldığımda da asla dost kalamam hemen düşman olurum. İlişki tamamen biter.

- Kim Kardashian'ın şaşaalı hayatını çok seviyorum. Hep öyle bir hayatım olsun istedim. Yatlar, katlar, alışveriş, para... Çok şükür yavaş yavaş hepsini gerçekleştiriyorum.

- Besmelesiz sokağa çıkmam. Ayetel Kürsi'siz sahneye çıkmam. Hep boynumdadır. Bu Allah ile benim aramda. Müslümanım elhamdürillah.

- Mümkünse her yerimi sigortalatmak isterim. Ama ille de bir yerimi seçmem gerekiyorsa bacaklarım ve gözlerim...