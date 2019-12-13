Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı? 13 Aralık Seda Sayan ile Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte haftanın puan durumu

Sunuculuğunu Seda Sayan'ın yaptığı Yemekteyiz'de 9 Aralık Pazartesi günü başlayan yemek maratonu 13 Aralık Cuma akşamı sona erdi. Bir hafta boyunca her gün bir yarışmacının yemeklerini yaptığı Yemekteyiz'de, en çok puanı alan isim 10 bin TL'lik para ödülünü aldı. İşte, 13 Aralık Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın birincisi.

13 ARALIK YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

Uğur Bey, Yemekteyiz'in final bölümünde rakiplerinden sofra sunumu ile tam not aldı. Daha önce yarışmacı arkadaşlarını eleştiren Uğur Bey, ekmek servisi sırasında eldiven kullanması nedeniyle tepki aldı. Rakipleri tarafından şov yapmakla suçlanan Uğur Bey, verdiği cevapla da dikkat çekti.

Yemeklerin tadına bakan yarışmacılar puanlama bölümüne geçti. Seda Sayan'ın da oyu ile bu hafta en çok puanı alarak birinci olan isim Asuman Hanım oldu. Toplamda 31 puan alan Asuman Hanım 10 bin TL'nin sahibi oldu.

İŞTE HAFTANIN PUAN DURUMU

Seda Sayan'dan da aldığı 5 puanla Zehra Hanım 17 puan

Seda Sayan'ın da verdiği 6 puanla Hayrettin Bey 22 puan

Seda Sayan'dan aldığı 9 puanla Asuman Hanım 31 puan

Seda Sayan'dan aldığı 8 puanla Arzum Hanım 30 puan

Seda Sayan'dan aldığı 9 puanla Uğur Bey 30 puan

BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

Hayrettin Altun

Asuman Ağdaş

Arzum Karakuşluoğlu

Zehra Doğru

Uğur Öğüt