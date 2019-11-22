Zuhal Topal’la Sofrada yarışmacıları Pınar- Kiraz Taştaban kimdir?
Zuhal Topal’la Sofrada'nın bu haftaki final yarışmacıları Pınar- Kiraz Taştaban oldu. Haftanın dört günü diğer evlere konuk olan kayınvalide Kiraz Taştaban ve iddialı gelini Pınar Taştaban, 22 Kasım Cuma günü finale ev sahipliği yapacak. Peki, Zuhal Topal’la Sofrada yarışmacıları Pınar- Kiraz Taştaban kimdir?
Pınar Taştaban ve kayınvalidesi Kiraz Taştaban ,18-22 Kasım tarihleri arasında Zuhal Topal’la Sofrada’da yarışacak isimlerden oldu. Pınar- Kiraz Taştaban ikilisi 22 Kasım Cuma günü maharetlerini sergileyecek. İşte, final günü yarışmacılarının hayatlarına ilişkin bilgiler...
Zuhal Topal’la Sofrada'nın beşinci gün aynı zamanda final yarışmacısı Pınar Taştaban, aslen Erzincanlı ve 29 yaşında. 9 yıllık evli
ve 2 çocuk annesi olan yarışmacı oldukça iddialı.
Kiraz Taştaban, aslen Sivaslı. Mağrur ve ağırbaşlı bir yapısı olduğunu ifade eden Kiraz Hanım, gelinin bu işi başaracağına inanıyor
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