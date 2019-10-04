Zuhal Topal'la Sofrada Kader ve Aynur Üçtaş neden yok, diskalifiye mi oldular?
Zuhal Topal'la Sofrada'nın 4 Ekim tarihli bölümünde diskalifiye haberi geldi. Zuhal Topal'la Sofrada'nın 30 Eylül - 4 Ekim haftasında yarışan Kader Üçtaş ve kayınvalidesi Aynur Hanım diskalifiye oldu. İkiliyi ekranda göremeyen izleyiciler internetten araştırma yapıyor. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada Kader ve Aynur Üçtaş neden yok, diskalifiye mi oldular?
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının haftanın finalindeki görüntüler kafalarda soru işareti bıraktı. Haftanın başından bu yana sert çıkışları ve tepkileriyle hem Zuhal Topal hem de diğer yarışmacıları şaşırtan Kader ve Aynur Üçtaş ikilisinin haftanın finalinde yer almaması merak uyandırdı. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada Kader Üçtaş ve kaynanası Aynur neden diskalifiye oldu?
İkilinin diskalifiye nedeniyle ilgili açıklama Zuhal Topal'dan geldi. Program sunucusu Zuhal Topal, ikilinin uygunsuz davranışları ve istekleri nedeniyle diskalifiye edildiğini söyledi. Bu haftaki değerlendirme 1 kişi eksikle yapılacak.
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