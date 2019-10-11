Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte 11 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada kazananı
FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışma programında cuma akşamı final heyecanı yaşandı. Yarışmanın 11 Ekim'de yayınlanan bölümünde, en iyi yemeği yaparak yüksek puanı toplayan bir gelin para ödülünü almaya hak kazandı. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada birincisi bu hafta kim oldu? Para ödülünü hangi yarışmacı aldı? İşte 11 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada kazananı.
Zuhal Topal'la Sofrada yarışması 11 Ekim Cuma akşamı, 250. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. 7 Ekim Pazartesi günü başlayan yemek maratonu, 11 Ekim Cuma akşamı Noıla Hanım'ın evinde yapılan final anı sonrası son buldu. Gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı programda, puanlama yapıldığı sırada heyecanlı anlar yaşandı. İşte, 7 11 Ekim haftası Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının kazanan ismi...
11 EKİM ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KAZANANI
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın finali gerçekleşti. Noıla Hanım'ın evinde gerçekleşen finalde yarışmacı iddialı menüsü ile konuklarını ağırladı. Yemek tadımının ardından puanlama bölümünde geçildi.
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu hafta, Asya Hanım'ın gelini Noıla Hanım birinci oldu. Noıla Hanım böylece 15 bin TL'yi almaya hak kazandı.
Ödülünü alan yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı.
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