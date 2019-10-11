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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 19:01, Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte 11 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada kazananı

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Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte 11 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada kazananı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışma programında cuma akşamı final heyecanı yaşandı. Yarışmanın 11 Ekim'de yayınlanan bölümünde, en iyi yemeği yaparak yüksek puanı toplayan bir gelin para ödülünü almaya hak kazandı. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada birincisi bu hafta kim oldu? Para ödülünü hangi yarışmacı aldı? İşte 11 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada kazananı.

Zuhal Topal'la Sofrada yarışması  11 Ekim Cuma akşamı, 250. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. 7 Ekim Pazartesi günü başlayan yemek maratonu, 11 Ekim Cuma akşamı Noıla Hanım'ın evinde yapılan final anı sonrası son buldu. Gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı programda, puanlama yapıldığı sırada heyecanlı anlar yaşandı. İşte, 7 11 Ekim haftası Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının kazanan ismi...

11 EKİM ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KAZANANI

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın finali gerçekleşti. Noıla Hanım'ın evinde gerçekleşen finalde yarışmacı iddialı menüsü ile konuklarını ağırladı. Yemek tadımının ardından puanlama bölümünde geçildi.

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu hafta, Asya Hanım'ın gelini Noıla Hanım birinci oldu. Noıla Hanım böylece 15 bin TL'yi almaya hak kazandı.

Ödülünü alan yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı. 

 

 

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