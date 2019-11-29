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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2019 - 19:13, Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının birincisi kim oldu? İşte 29 Kasım Zuhal Topal'la sofrada kazananı

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Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının birincisi kim oldu? İşte 29 Kasım Zuhal Topal'la sofrada kazananı

İlgi gören yemek yarışmacı Zuhal Topal'la Sofrada yarışması cuma akşamı haftanın finali ile ekranlara geldi. 25 Kasım Pazartesi akşamı başlayan yemek maratonu, cuma akşamı bir ismin en fazla puanı almasıyla son buldu. Cemile Hanım'ın evine konuk olan yarışmacılar haftanın birincisini seçti. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının birincisi kim oldu? İşte, 29 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada kazananı.

Gündüz kuşağı yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 285. bölümünde final heyecanı yaşandı. Birbirinden farklı yarışmacıların mücadele ettiği programda, en iyi menüyü hazırlayarak yüksek puanı alan bir gelin haftanın birincisi oldu. Birinci olan yarışmacı para ödülünü almaya hak kazandı. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada birincisi bu hafta kim oldu? Para ödülünü kim aldı? İşte, 29 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada birincisi ve puan durumu.

29 KASIM ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

25 Kasım Pazartesi akşamı başlayan yemek maratonu cuma akşamı tamamlandı. Ekranlara gelen 285. bölümde  yarışmacı Cemile Hanım misafirlerini konuk etti. Cemile Hanım final günü, yayla çorbası, Adana kebap, soğan süğüş salata, etsiz çiğköfte, sebzeli bulgur pilavı, fındıkzade, kuru biber ve patlıcan dolması, ezme salata menüsünü hazırladı.

Yapılan oylama sonrası en fazla puanı alan yarışmacı belli oldu. 29 Kasım Cuma akşamı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu hafta en fazla puanı alan yarışmacı Cemile Hanım oldu. Cemil Hanım 15 bin TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

1.GÜN: Selen Kılıçaslan ve Arife Kılıçaslan

2.GÜN: Selman Karacak ve Müjgan Karacak

3.GÜN: Çağla Mersinli ve Havva Mersinli

4.GÜN: Ümit Doğramacı ve Kerime Doğramacı

5.GÜN: Cemile Toprak ve Cemile Toprak

Selen Kılıçaslan ve Arife Kılıçaslan

Selen 26 yaşında ve 2 çocuk annesidir. 6 yıllık evli Selen, sevimli, becerikli ve bir o kadar da dişli. Kayınvalidesi Arife ise otoriter, inatçı, dobra ve titizlik takıntılıdır.

Selman Karacak ve Müjgan Karacak

Selman Karacak 33 yaşında ve 2 çocuk annesidir. Hijyen takıntılıdır. Kayınvalidesi ise büyük ödül için iddialı

Çağla Mersinli ve Havva Mersinli

Çağla 29 yaşında 8 yıllık evli ve 2 çocuk annesidir. İnatçı dişli ve hafifçe sinirlidir. Havva hanım ise Zonguldaklıdır. Kayınvalide gelin durmadan çekişiyor, konu büyük ödül olunca önlerinde kimse duramıyor.

Ümit Doğramacı ve Kerime Doğramacı

Ümit 28 yaşında 7 yıllık evli ve 2 çocuk annesi. Planlı sistemli ve yeteneklidir. Kerime hanım ise Makedonya göçmeni ve eleştiri makinesi. Büyük ödülü İzmir’e götürmek için mücadele edecekelr.

Cemile Toprak ve Kaynanası Cemile Toprak

Cemile Toprak, 25 yaşında ve 6 yıllık evli 1 çocuk annesi. Ağırbaşlı, hamarat, iddialı. Kayınvalide Cemile ise sessiz, sakin ve Adana mutfağına güveniyor.

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