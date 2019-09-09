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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.09.2019 - 17:28, Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada 9-13 Eylül yarışmacıları kimdir?

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Zuhal Topal'la Sofrada 9-13 Eylül yarışmacıları kimdir?

Zuhal Topal'la Sofrada'nın 9 ve 13 Eylül tarihleri arasında yine birbirinden dişli rakipler masanın etrafındaki yerini aldı. Zuhal Topal'ın sunduğu Sofrada yarışmasında Büşra Topçu, Neslihan Taşkal Kaya, Serap Ecer, Yağmur Urlu ve Kader Tural bu haftanın gelinleri olacak. Tabi ki kaynanalar da yarışma içerisindeki yerlerine konumlanacak. İşte, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 9-13 Eylül tarihli yarışmacıları hakkında detaylı bilgiler

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 9-13 Eylül tarihli yarışmacı kadrosu belli oldu. Kaynanalar, Gülcan, Naciye, Melek, Ümbür ve Meltem hanım, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının bu haftaki gündeminde yer alacak. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları kimdir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BÜŞRA TOPÇU VE KAYNANA GÜLCAN YAYLAKİRAZI KİMDİR?

Büşra Topçu, 26 yaşında ve 5 yıllık evli, 2 çocuk sahibidir. Kaynana Gülcan Hanım ise emlak danışmanlığı yapıyor. Her iki isim de menülerinin çok iddialı olduğunu ve yarışmayı kendilerinin kazanacağını söyledi.

NESLİHAN TAŞKAL VE KAYNANASI NACİYE KAYA KİMDİR?

27 yaşında olan Neslihan Taşkal Kaya, 1.5 yıllık evlidir. Aslen Tarsuslu olduğunu aktaran Neslihan Taşkal Kayan, en büyük silahının tatlı dili olduğunu söylüyor ve hamarat bir ev hanımı olduğunu vurguluyor. Kaynana Naciye Hanım ise mutfağın ustası olduğunu ve kimseye şans tanımadıklarını dile getiriyor.

SERAP ECER VE KAYNANASI MELEK ECER KİMDİR?

34 yaşında olan Serap Ecer, 12 yıllık evlidir. 2 çocuğu olan Serap Ecer kaynanası hakkında olumlu bir tablo çiziyor. Kaynana Melek Hanım ise gelininden hizmet bekliyor ve lafını da esirgemiyor.

YAĞMUR URLU VE KAYNANASI ÜMBÜR URLU KİMDİR?

25 yaşında olan Yağmur Urlu, yeni evlidir. Azerbaycan kökenli Kaynanası Ümbür Ürlü ise 15 bin liralık ödülün sahibi olacağını inancı tam.

KADER TURAL VE KAYNANASI MELTEM URLU KİMDİR?

Kader Tural, 23 yaşında ve 1 yıllık evlidir. Kaynana Meltem Urlu ise Kader'den torun beklediğini söylüyor. Kader Tural ve Meltem Urlu, Kazanmak için mutfağa birlikte girecekler. Gelin kaynana, tıpkı diğerleri gibi 15 bin lira bizim hakkımız açıklaması yaptılar.

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