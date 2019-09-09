Zuhal Topal'la Sofrada 9-13 Eylül yarışmacıları kimdir?
Zuhal Topal'la Sofrada'nın 9 ve 13 Eylül tarihleri arasında yine birbirinden dişli rakipler masanın etrafındaki yerini aldı. Zuhal Topal'ın sunduğu Sofrada yarışmasında Büşra Topçu, Neslihan Taşkal Kaya, Serap Ecer, Yağmur Urlu ve Kader Tural bu haftanın gelinleri olacak. Tabi ki kaynanalar da yarışma içerisindeki yerlerine konumlanacak. İşte, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 9-13 Eylül tarihli yarışmacıları hakkında detaylı bilgiler
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 9-13 Eylül tarihli yarışmacı kadrosu belli oldu. Kaynanalar, Gülcan, Naciye, Melek, Ümbür ve Meltem hanım, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının bu haftaki gündeminde yer alacak. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları kimdir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BÜŞRA TOPÇU VE KAYNANA GÜLCAN YAYLAKİRAZI KİMDİR?
Büşra Topçu, 26 yaşında ve 5 yıllık evli, 2 çocuk sahibidir. Kaynana Gülcan Hanım ise emlak danışmanlığı yapıyor. Her iki isim de menülerinin çok iddialı olduğunu ve yarışmayı kendilerinin kazanacağını söyledi.
NESLİHAN TAŞKAL VE KAYNANASI NACİYE KAYA KİMDİR?
27 yaşında olan Neslihan Taşkal Kaya, 1.5 yıllık evlidir. Aslen Tarsuslu olduğunu aktaran Neslihan Taşkal Kayan, en büyük silahının tatlı dili olduğunu söylüyor ve hamarat bir ev hanımı olduğunu vurguluyor. Kaynana Naciye Hanım ise mutfağın ustası olduğunu ve kimseye şans tanımadıklarını dile getiriyor.
SERAP ECER VE KAYNANASI MELEK ECER KİMDİR?
34 yaşında olan Serap Ecer, 12 yıllık evlidir. 2 çocuğu olan Serap Ecer kaynanası hakkında olumlu bir tablo çiziyor. Kaynana Melek Hanım ise gelininden hizmet bekliyor ve lafını da esirgemiyor.
YAĞMUR URLU VE KAYNANASI ÜMBÜR URLU KİMDİR?
25 yaşında olan Yağmur Urlu, yeni evlidir. Azerbaycan kökenli Kaynanası Ümbür Ürlü ise 15 bin liralık ödülün sahibi olacağını inancı tam.
KADER TURAL VE KAYNANASI MELTEM URLU KİMDİR?
Kader Tural, 23 yaşında ve 1 yıllık evlidir. Kaynana Meltem Urlu ise Kader'den torun beklediğini söylüyor. Kader Tural ve Meltem Urlu, Kazanmak için mutfağa birlikte girecekler. Gelin kaynana, tıpkı diğerleri gibi 15 bin lira bizim hakkımız açıklaması yaptılar.
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