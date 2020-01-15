Zemheri'nin ilk bölümü sonrası 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Zerrin Tekindor, Caner Tekindor, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Şebnem Dönmez gibi isimlerin yer aldığı Zemheri ilk bölümü ile yayın hayatına başladı. Zemheri'nin ilk bölümünde yaşanan heyecanlı anların ardından ikinci bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, Zemheri'nin yeni bölümünde yaşanacaklar ve 2. bölüm fragmanı...

ZEMHERİ'NİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Taşımak zorunda oldukları yükleri, birbirlerine duydukları sevgiden aldıkları güçle omuzlarlar. Tüm bu zorlukların içinde küçücük, kendilerine ait bir geleceğin umudunu yeşerttiler. Ta ki kader fikrini değiştirip yolundan dönene kadar…

Ayaz öyle bir yol ayrımında kalır ki; merkezinde Firuze’nin taht kurduğu hayatından, hayallerinden, geleceğinden vazgeçmek zorunda kalır. Kalbini istemese de Berrak’a teslim eder. Bu feda annesi uğrunadır. Ancak arkasında acı ve hayal kırıklığı içinde bıraktığı Firuze’nin yüreği taşlaşır. İlk ve son defa inanmıştır, artık kalbinin kapıları inanmaya sonsuza dek kapalıdır.