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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
23.11.2019 - 23:27, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul'un yeni bölümünde Nedim Agah'a rest çekiyor! İşte Zalim İstanbul'un 20. bölüm fragmanları

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Zalim İstanbul'un yeni bölümünde Nedim Agah'a rest çekiyor! İşte Zalim İstanbul'un 20. bölüm fragmanları

Pazartesi akşamları ekranlara gelen Zalim İstanbul'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Nedim'in iyileşmesiyle heyecanın arttığı Zalim İstanbul'un yayınlanan 20. bölüm fragmanında, Nedim'in Agah'a "Burası benim evim amca" dediği sözler damga vurdu. Planlarını devreye sokan Nedim'in şirket ve evle ilgili verdiği karar ise köşteki herkesi şoke etti. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölümünde neler olacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul, bu hafta 20. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Cenk ve Cemre'nin düğününe gelerek tüm dengeleri değiştiren Nedim, yeni bölümde Ceren ile planlarını uygulamak için anlaşma yapacak. İşte, Zalim İstanbul'un 20. bölüm fragmanları ve yeni bölüm kısa özeti.

ZALİM İSTANBUL'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cemre'nin Nedim'e duyduğu aşk Cenk'i çileden çıkartır. Cemre'nin hisleriyle yüzleşmesini sağlayacak bir konuşma yapar. Nedim ile Cemre'nin arasındaki hisler Cenk'in canını fazlasıyla yakmaktadır. Cemre ise kendine bile itiraf etmekte zorlandığı hisleriyle baş başa kalır.

Nedim, Ceren ile bir anlaşma yapar. İntikam planı için piyonunu bulmuştur.

Cenk ve Nedim sonunda karşı karşıya gelir. Aralarındaki gerilim hızla tırmanmaya başlamıştır. Cenk ve Nedim arasında neler olacak?

Planları doğrultusunda Ceren'i köşke getiren Nedim, Agah'ın sert tavrıyla karşılaşır. Ancak Agah yeğeninden hiç ummadığı bir tepki alır. Nedim, oyunu en kirli şekilde oynamaya kararlıdır. Ceren'in bundan böyle yanlarında kalacağını söyler. Şaşkına dönen Agah ne diyeceğini bilemez. Çünkü köşk onun olduğu kadar Nedim'indir de aynı zamanda.

Nedim, Cemre ve Cenk ile de bir konuşma gerçekleştirir. Cemre, Nedim'in tüm bu yaptıklarına inanamaz.

En büyük darbesini ise en sona saklamıştır. Agah ve Şeniz bunu duyunca şok geçirir. Çünkü Nedim, köşk ve tüm şirketi amcasından geri almak istemektedir.

Nedim şirketi geri alacak mı?

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