Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanında Cenk ve Nedim'in kardeş olduğu ortaya çıkıyor! Zalim İstanbul 29. bölüm fragmanı

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Simay Barlas ve Ozan Dolunay'ın yer aldığı Zalim İstanbul 3 Şubat Pazartesi akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Zalim İstanbul'un yeni bölümü öncesi izleyici karşısına çıkan fragmanında, Cemre'nin gerçekleri söylemesi izleyenleri meraklandırdı. Şirkette Cenk ve Nedim'in gırtlak gırtlağa gelmesi geçmişin sırlarına perde aralayacak. Peki, Zalim İstanbul'da bu hafta başka neler olacak? İşte, Zalim İstanbul 29. bölüm fragmanı ve özeti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tüm gemileri yakan Nedim, Agah'ın karşısına geçip beklenen konuşmayı yapar. Artık onun yanında değil, karşısında olduğunu söyler. Karaçay Köşkü için sıkıntılı zamanlar devam etmektedir. Cenk'in Nedim'e karşı gittikçe yükselen öfkesi etrafındakileri de kasıp kavurur. Ancak ortaya çıkacak olan gerçek Cenk ve Nedim dahil herkesin hayatını onarılamaz bir şekilde değiştirecektir. Cenk ve Nedim'in kardeş olduğu yapılan DNA testinde ortaya çıkar. Gerçeği öğrenmek zorunda kalan Cemre ne yapacağını şaşırır. Üzerindeki bu yük artık ona ağır gelmektedir. Çareyi annesi Seher'e sığınmakta bulur.

Cenk bir hışımla şirkete gider ve Nedim'in karşısına geçerek babasının emeklerini bu şekilde hiçe sayamayacağını, bu duruma engel olacağını söyler. Gırtlak gırtlağa gelen iki kardeşin kavgasına daha fazla dayanamayan Cemre, gerçekleri ulu orta açıklayıverir. Kardeş olduklarının öğrenen Cenk ve Nedim şoke olur. Ortaya çıkan bu gerçek Karaçaylar için yeni bir dönemin başlangıcıdır.