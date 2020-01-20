Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul son bölümde neler oldu?

Kanal D'de yayınlanan Zalim İstanbul 20 Ocak akşamı heyecanlı anları ekranlara taşıdı. Zalim İstanbul'un bu haftaki bölümünde izleyenleri heyecanlandıran şaşırtıcı anlar yaşandı. Dizinin son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı sabırsızlıkla araştırılıyor. Peki, Zalim İstanbul 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul'un yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Agah’a açılan kapılar Şeniz için sonun başlangıcı olur. Şeniz köşkten kapı dışarı edildiğinde dahi, Agah’ın öfkesi dinmek bilmez. Damla annesi için anlatılanlara inanmak istemez ve babasını da karşısına alarak annesinin peşinden gider. Agâh bundan sonra köşkte kendi adaletini sağlayacaktır. Cenk, olanların şokunu üstünden atamamışken babasını karşısında bulur. Agah’ın, Cemre ile yaptığı konuşma ise üçünü de sarsacaktır.

Şeniz hatalarının bedelini öderken çaresizlik onu son noktasına taşıyacaktır.