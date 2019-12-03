Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Yayınlandığı günden beri ilgiyle takip edilen Zalim İstanbul, pazartesi akşamı nefes kesen bir bölümle ekranlara geldi. Zalim İstanbul'un son bölümünde, Ceren Agah'ın teklifini kabul etti. Karaçaylar'daki ve doğacak çocuğunu üzerindeki haklarından vazgeçmeyi kabul eden Ceren'in anlaşmayı imzalamasıyla köşkte yeni fırtınalar esti. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde başka neler yaşandı?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul, 2 Aralık Pazartesi akşamı 21. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Zalim İstanbul'da Nedim'in şirketin başına geçmek istemesiyle, izleyenler şimdiden yeni bölüm için araştırma yapmaya başladı. Peki, Zalim İstanbul'un haftaya ekranlara gelecek olan 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, yeni bölümle ilgili detaylar.
Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
ZALİM İSTANBUL'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Agah, Ceren'i tamamıyla Karaçayların hayatından çıkartabilmek için ona bir anlaşma sunar. Ceren bu anlaşmayı kabul ederse elindeki açık çeke istediği meblağı yazacaktır. Bu anlaşmanın kurallarından birisi de doğacak olan çocuğun tüm haklarından vaz geçmesidir. Ceren, hiç düşünmeden anlaşmayı imzalar. Agah, istediğini elde eder. Bu anlaşma köşkü ayağa kaldırır. Özellikle Şeniz, Agah'ın kararını şaşkınlıkla karşılar.
Agah Bey ise, bu anlaşmadaki çocuk kuralını Nedim ile konuşur. Nedim'e, tüm zorbalıklarına karşın yanında durduğu Ceren'in yüzünü gösterdiğini düşünür. Nedim, bu olaya çok kızsa da umursamaz bir tavır takınır. Şirkette ise işler daha da karışır. Nedim, şirketin başına geçmeye kararlıdır; fakat, Agah'ın her şeyi ona bırakmaya niyeti yoktur. Bu durum Nedim ile Cenk'in tekrar karşı karşıya kalmasına neden olur.
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