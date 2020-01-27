Zalim İstanbul'un son bölümünde Şeniz öldü mü? Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul 27 Ocak akşamı ekranlara geldi. Sorguya alınan Nedim'in şirketin başına geçmesi için Ceren'e vekalet vermesiyle, bu hafta dizide heyecanın dozu arttı. Nefes kesen bölüm sonrası Zalim İstanbul'da haftaya neler olacağı merakla araştırılmaya başlandı. İşte, Zalim İstanbul'un son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili bilgiler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim, Şeniz'i öldürmekle suçlanır. Agah, nezarethaneye alınan Nedim ile konuşmaya gider. Ona bunu yaptıysa söylemesini rica eder. Ancak Nedim tüm sert tavrıyla Agah'ın karşısında durur.

Damla ve Cenk annelerinin ölümünden Nedim'i sorumlu tutmaktadır. Agah'a karşı cephe alırlar. Cemre ise sonuna kadar Nedim'i savunur. Nedim'in bilerek böyle bir şey yapmayacağına emindir.

Ceren bir teklif ile Nedim'i görmeye gider. Bu görüşmenin sonunda bütün dengeler değişecektir. Zira Nedim o yokken şirketin başına geçmesi için Ceren'e vekalet verir. Agah şok geçirir.