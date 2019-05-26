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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.05.2019 - 19:15, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul'un sezon finali fragmanı yayınlandı | Ceren'in hamileliği ortaya çıkıyor

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Zalim İstanbul'un sezon finali fragmanı yayınlandı | Ceren'in hamileliği ortaya çıkıyor

İzleyici tarafından heyecanla takip edilen Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sezon finali yaparak, ekranlara kısa bir ara verecek. İlgi çeken senaryosuyla seyirciden tan not alan Zalim İstanbul'un sezon finali yapacağı 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul'un 9. bölümünde, Ceren hastaneye kaldırılacak ve hamileliği ortaya çıkacak. Peki, dizinin yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Zalim İstanbul'un 9. bölüm fragmanı...

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek gibi başarılı oyuncuların yer aldığı ve senaryosuyla adından söz ettiren Zalim İstanbul, 27 Mayıs'ta yayınlanacak olan 9. bölümü ile sezon finaline girecek. İşte, Zalim İstanbul'un 9. bölümünde yaşanacaklara dair bazı ipuçları...

9. BÖLÜMDE (SEZON FİNALİ) NELER OLACAK?

Seher ve Agah gördükleri manzarayla dehşetle bakarken Şeniz’in aklında sadece Cenk vardır. Cenk cevabından çok korktuğu soruyla yüzleşmek zorunda kalır.
Ceren’in hamile olması Yılmaz ailesinde büyük deprem yaratır. Şeniz’in Cemre’yi hayatlarından tamamen çıkarmaya yönelik planları işlemektedir. Cemre bebeğin Nedimden olmadığını düşünürken, hiç beklemediği yerden bir gol daha yiyecektir.

Yaşananlar Cemre’yi Agah’ın gözünde bitirmeye yeterken Cemre’yi asıl acıtan tokat annesinden değil Cenk’ten gelir. Ceren’in nihayet beklediği sosyete düğünü gerçekleşmek üzereyken Seher tarafından bileti kesilen Cemre Nedim’e son kez veda etmeye gider.

Cenk ise ilk kez doğru bir hamleye atıldığı sırada Cemre, Nedim için delice bir karar verecektir.

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