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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
05.10.2019 - 19:19, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul'un 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemre ve Cenk'in evliliği köşke bomba gibi düştü

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Zalim İstanbul'un 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemre ve Cenk'in evliliği köşke bomba gibi düştü

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Zalim İstanbul pazartesi akşamı yeni bölümüyle sevenleriyle buluşacak. Televizyon ekranlarında fırtınalar estiren Zalim İstanbul'un 14. bölümünde Cenk ve Cemre'nin evlenmesi Karaçay Köşkü'ne bomba gibi düşecek. Diğer yanda ise Seher, kasada bulduğu görüntüleri izlerken yıkılacak. İşte, Zalim İstanbul'un 14. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili detaylar.

Güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara gelen Zalim İstanbul 7 Ekim Pazartesi günü 14. bölümüyle yayınlanacak. Zalim İstanbul'un günlerdir beklenen yeni bölüm fragmanına Şeniz'in Cenk'in yaptığı hamle sonrası çılgına dönmesi ve tehditler savurması damga vurdu. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Zalim İstanbul 14. bölüm fragmanı.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cenk ve Cemre’nin partiye bomba gibi düşen evlilikleri köşkün altını üstüne getirir. Şeniz oğlunun hamlesi ile kriz geçirirken, Seher Cemre’nin parmağından yüzüğü çıkarttırmak için uğraşır. Cemre ise Nedime ulaşabilmek uğruna girdiği bu yoldan dönmemeye kararlıdır. Agah oğlunun sürprizini öğrendiğinde ise artık Cenk ve Cemre için köşkün kapıları kapanmıştır.

Agah oğlunu ret etme noktasına gelirken Şeniz, Seher’e ve kızlarına oğlunu yem etmemeye kararlıdır. Şeniz oğlu için Agahı bile karşısına almayı göze alır ancak Cenk için geri dönüş yoktur. Cenk, Agah tarafından soyadının tanıdığı tüm imtiyazlardan men edilirken Cemre asıl hedefe kitlenmiştir.

Seher’in yüreği bir yanda Cemre için ezilirken diğer yanda şahit olduğu Şeniz ve Ceren yakınlığı ona tekrar kasada bulduğu görüntüleri hatırlatır.

Nedim ise aldığı evlilik haberi ile kriz geçirirken, kendini bekleyen sürprize hazırlıksız yakalanır.

Seher, kasada bulduğu görüntüleri izlerken yıkılır. Agahın odaya girişi ise Ceren için sonun başlangıcı olur.

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