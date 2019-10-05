Zalim İstanbul'un 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemre ve Cenk'in evliliği köşke bomba gibi düştü
Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Zalim İstanbul pazartesi akşamı yeni bölümüyle sevenleriyle buluşacak. Televizyon ekranlarında fırtınalar estiren Zalim İstanbul'un 14. bölümünde Cenk ve Cemre'nin evlenmesi Karaçay Köşkü'ne bomba gibi düşecek. Diğer yanda ise Seher, kasada bulduğu görüntüleri izlerken yıkılacak. İşte, Zalim İstanbul'un 14. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili detaylar.
Güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara gelen Zalim İstanbul 7 Ekim Pazartesi günü 14. bölümüyle yayınlanacak. Zalim İstanbul'un günlerdir beklenen yeni bölüm fragmanına Şeniz'in Cenk'in yaptığı hamle sonrası çılgına dönmesi ve tehditler savurması damga vurdu. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Zalim İstanbul 14. bölüm fragmanı.
ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cenk ve Cemre’nin partiye bomba gibi düşen evlilikleri köşkün altını üstüne getirir. Şeniz oğlunun hamlesi ile kriz geçirirken, Seher Cemre’nin parmağından yüzüğü çıkarttırmak için uğraşır. Cemre ise Nedime ulaşabilmek uğruna girdiği bu yoldan dönmemeye kararlıdır. Agah oğlunun sürprizini öğrendiğinde ise artık Cenk ve Cemre için köşkün kapıları kapanmıştır.
Agah oğlunu ret etme noktasına gelirken Şeniz, Seher’e ve kızlarına oğlunu yem etmemeye kararlıdır. Şeniz oğlu için Agahı bile karşısına almayı göze alır ancak Cenk için geri dönüş yoktur. Cenk, Agah tarafından soyadının tanıdığı tüm imtiyazlardan men edilirken Cemre asıl hedefe kitlenmiştir.
Seher’in yüreği bir yanda Cemre için ezilirken diğer yanda şahit olduğu Şeniz ve Ceren yakınlığı ona tekrar kasada bulduğu görüntüleri hatırlatır.
Nedim ise aldığı evlilik haberi ile kriz geçirirken, kendini bekleyen sürprize hazırlıksız yakalanır.
Seher, kasada bulduğu görüntüleri izlerken yıkılır. Agahın odaya girişi ise Ceren için sonun başlangıcı olur.
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