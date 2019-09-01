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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.09.2019 - 19:45, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, ikinci sezon fragmanı

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Zalim İstanbul yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, ikinci sezon fragmanı

Kanal D ekranlarında fırtına estiren ve izleyenler tarafından büyük beğeni toplayan Zalim İstanbul'un yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Cemre ve Nedim'in sezon finalinde köşkü terk etmesi ile heyecanın tavan yaptığı dizide, ikinci sezon fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Peki, Zalim İstanbul'un yeni sezonu ne zaman başlayacak? Zalim İstanbul'da neler olacak? işte, diziyle ilgili merak edilenler...

Karaçay Köşkü'nde fırlatılanların kopması ile sezonu noktalayan Zalim İstanbul için geri sayım başladı. Sezon finalinde Ceren'in hamile olması ve Nedim ve Cemre'nin köşkten kaçması ekranlara damga vurmuştu. Dizinin paylaşılan yeni sezon fragmanına ise, tekerlekli sandalyeden kalkarak köşke gelen bir kişi seyredenleri meraklandırdı. Peki, Zalim İstanbul'da neler olacak? Köşke gelen kişi Nedim mi? İşte, merakla beklenen Zalim İstanbul yeni sezon fragmanı...

ZALİM İSTANBUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zalim İstanbul'un başlayacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin eylül ayının ikinci haftası Kanal D ekranlarında başlaması bekleniyor.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Zalim İstanbul'un sezon finalinde Ceren, Nedim'in sakat halinden korktuğu için gece kollarını bağlar. Bu kendisi için aldığı bir önlemdir; fakat, Cemre'nin karar vermesine neden olur. Nedim'in düğün gecesi Cemre onunla konuşmak için odaya girer. Çok üzgündür. Bu sırada Nedim'in kollarındaki ip izlerini görür. Ceren'in yaptığını onaylayan Nedim'in gözlerine bakar ve cesurca bir karar alır. Bu kararını ona da söyler. Nedim'den olur tepkisi geldiğinde harekete geçer. Nedim'i köşkten kaçırır. Gemiye binen Cemre ve Nedim mutluluğa doğru yol alırlar...

 

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