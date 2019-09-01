Zalim İstanbul yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, ikinci sezon fragmanı
Kanal D ekranlarında fırtına estiren ve izleyenler tarafından büyük beğeni toplayan Zalim İstanbul'un yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Cemre ve Nedim'in sezon finalinde köşkü terk etmesi ile heyecanın tavan yaptığı dizide, ikinci sezon fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Peki, Zalim İstanbul'un yeni sezonu ne zaman başlayacak? Zalim İstanbul'da neler olacak? işte, diziyle ilgili merak edilenler...
Karaçay Köşkü'nde fırlatılanların kopması ile sezonu noktalayan Zalim İstanbul için geri sayım başladı. Sezon finalinde Ceren'in hamile olması ve Nedim ve Cemre'nin köşkten kaçması ekranlara damga vurmuştu. Dizinin paylaşılan yeni sezon fragmanına ise, tekerlekli sandalyeden kalkarak köşke gelen bir kişi seyredenleri meraklandırdı. Peki, Zalim İstanbul'da neler olacak? Köşke gelen kişi Nedim mi? İşte, merakla beklenen Zalim İstanbul yeni sezon fragmanı...
ZALİM İSTANBUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Zalim İstanbul'un başlayacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin eylül ayının ikinci haftası Kanal D ekranlarında başlaması bekleniyor.
SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Zalim İstanbul'un sezon finalinde Ceren, Nedim'in sakat halinden korktuğu için gece kollarını bağlar. Bu kendisi için aldığı bir önlemdir; fakat, Cemre'nin karar vermesine neden olur. Nedim'in düğün gecesi Cemre onunla konuşmak için odaya girer. Çok üzgündür. Bu sırada Nedim'in kollarındaki ip izlerini görür. Ceren'in yaptığını onaylayan Nedim'in gözlerine bakar ve cesurca bir karar alır. Bu kararını ona da söyler. Nedim'den olur tepkisi geldiğinde harekete geçer. Nedim'i köşkten kaçırır. Gemiye binen Cemre ve Nedim mutluluğa doğru yol alırlar...
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